Многодетным семьям оказали благотворительную помощь полицейские СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Полицейские Северо-Казахстанской области встречают День Независимости РК благотворительностью, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, сотрудники управлений и территориальных подразделений с продовольственными пакетами и предметами первой необходимости побывали там, где особенно нуждаются в благотворительной помощи.

«Находясь на службе, нам приходится сталкиваться с разными жизненными ситуациями, в которых любая поддержка, внимание может стать хорошим стимулом для положительных изменений. Единство всегда было стержнем, объединяющим граждан. Благотворительность – неотъемлемая часть нашей служебной деятельности», - отметил заместитель начальника департамента полиции Капез Даулетбаев.

В Дом мамы поехали сотрудники управления административной полиции. Сейчас в учреждении находятся три мамы с маленькими детьми, одна женщина ждет рождения ребенка.

Сотрудники следственных подразделений и Штаба областного полицейского ведомства посетили дома многодетных семей. Здесь дети встретили полицейских новогодними стихами и песнями.

Творческие подарки для гостей в погонах приготовили и воспитанники детской деревни. Там побывали сотрудники управления криминальной полиции.

Сотрудники специального отряда быстрого реагирования и других строевых подразделений порадовали тружеников тыла.