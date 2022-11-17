Многодетные мамы в Зайсане жалуются на качество построенного для них жилья

17 Ноября 2022, 15:45

17 Ноября 2022, 15:45

Многодетные мамы в Зайсане жалуются на качество построенного для них жилья

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Многодетные семьи в городе Зайсан в Восточно-Казахстанской области жалуются на низкое качество работ, выполненных при строительстве их домов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам жильцов новых домов, в них протекает кровля, стены покрылись плесенью. Районный акимат сообщил, что направлены заявления в суд для того, чтобы подрядчики исправили недостатки в новых домах.

Семья матери пятерых детей Сагыныш Султанбеккызы заселилась в один из домов, построенных по программе «Одноэтажный Восток» в декабре 2021 года. По ее словам, вначале в доме никаких недостатков заметно не было. Но, по прошествии времени начали проявляться разные проблемы.

«Мы радовались, когда заселились в этот нарядный дом. Но, радость наша была недолгой. Постепенно начали покрываться плесенью стены. Затем, в феврале, когда потеплело, стала протекать крыша. В месте крепления люстры с потолка побежала вода. Мы были вынуждены подставлять посуду и выливать воду. Кровля дома сделана очень тонкой. Слышен шум ветра», – сказала она.

Многодетная мать сняла на видео, как протекает крыша, и отправила сотрудникам компании-подрядчика, построившей дом. Они пришли и залили место протекания крыши пеной. Но, проблема не разрешилась.

«Когда вновь начало протекать, я позвонила подрядчику. Они сказали, что отремонтируют, когда потеплеет. Затем потеплело. Тогда они сказали, что я должна найти людей, которые отремонтируют крышу, договориться с ними, а компания полностью оплатит расходы. Вскоре я нашла строителей, договорилась за 200 тысяч тенге. Но, компания-подрядчик не сдержала обещание, денег не дала. В середине лета потекло в другом месте. Прямо возле электропроводки. Поэтому, когда протекает, провода искрят. Дома дети, и мы боимся», – говорит Сагыныш Солтанбеккызы.

Женщина, вынужденная во время дождя каждый раз выливать воду, бегущую с потолка, жалуется, что сотрудники компании-подрядчика не отвечают на телефонные звонки.

«Этот трехкомнатный дом нам предоставили в аренду. Ежемесячно мы платим за аренду 17 500 тенге. Крыша течет не только у нас, еще в пяти домах. Мы благодарны власти за поддержку многодетных семей. Но ведь нужно строить качественно. Если мы будем молчать, безответственность будет усиливаться, и другие семьи получат дома еще хуже», – говорит многодетная мать.

Асем Кудеринова, живущая еще в одном таком доме, говорит, что жилье не достроено, как положено. Весной, когда тает снег, крыша протекает.

«Мы неоднократно жаловались подрядчику. Но, результата до сих пор нет. Кровля слишком тонкая. В доме сыро, купленная мной новая мебель покрылась плесенью. Даже двери и окна не закрываются, как следует», – говорит женщина.

Жители также отмечают, что, хотя фонарные столбы установлены, до сих пор нет освещения. Школьники боятся, когда возвращаются в темное время суток.

Как сообщили в акимате Зайсанского района, была проведена проверка качества домов. Всего по программе «Одноэтажный Восток» был построен 31 двухквартирный дом.

«Эти дома были построены за счет частного инвестора, и приобретены на баланс районного отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог. Двухквартирные дома были предоставлены в аренду многодетным матерям в декабре 2021 года. В отношении подрядчиков, по фактам выявленных в домах недостатков, направлены исковые заявления в специализированный территориальный экономический суд Восточно-Казахстанской области на подрядчиков ИП «Келгенбаев Тимур», ИП «Ажыканов Айдын», - говорится в официальном сообщении.