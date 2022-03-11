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Многодетные и нуждающиеся семьи получили ключи от квартир в Алматинской области

Автор:  
Еламан Турысбеков
11 Марта 2022, 21:50
Многодетные и нуждающиеся семьи получили ключи от квартир в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Жителям Сарканского района Алматинской области вручили ключи от квартир в новом пятиэтажном доме, построенном по программе «Нұрлы жер», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ключи 50-квартирного жилого дома новоселам вручил аким Сарканского района Талгат Кайнарбеков.

Как сообщили в акимате Алматинской области, долгожданные квартиры получили дети-сироты, оставшиеся без попечения родителей, инвалиды I и II групп, семьи, воспитывающие детей-инвалидов, многодетные и неполные семьи, пенсионеры, ветераны афганской войны, государственные и бюджетные служащие, семьи, чьи дома находились в аварийном состоянии.

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«Очень рада получить сегодня ключи от квартиры. Я долго ждала этого счастливого момента. До этого жила в съемном доме около 10 лет, сложно было присматривать за детьми. Теперь переезжаю в наш дом с добрыми намерениями. Хочу поблагодарить акима района Талгата Кайнарбекова и других горожан за такую ​​радость», - сказала многодетная мать по имени Перизат.

Новое жилье построено в соответствии с современными требованиями и подключено ко всем коммуникационным сетям. Также имеется парковка для автомобилей и детская игровая площадка. На строительство было выделено 505 630 млн тенге.

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Алматинская область   Жилье   Регионы Казахстана   Нурлы жер   Общество  
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