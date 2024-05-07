Многодетную семью нашли в лесопосадке в Павлодарской области

Вопиющий случай произошел в Павлодарской области. Местные жители обнаружили семью с шестью детьми в лесу. Дети были в грязной одежде и лежали на голой земле, передает корреспондент агентства Kazinform.

Рабочие услышали плач и решили проверить, в чем дело. Все происходящее они сняли на видео. Ролик попал в социальные сети.

- Работаем тут в пяти километрах, услышали, что дети плачут, и приехали, - говорит мужчина на видео.

Несколько раз он спрашивает у горе-родителей, что они здесь делают и чьи это дети. Мужчина предлагает отвезти их в село, и говорит, что скоро ночь, земля сырая, с детьми так нельзя. У одного из членов семьи он замечает кровь, на что родители сообщают, что это просто солнечный ожог.

- В Красноармейке домик снимали. Мы сейчас дальше пойдем, они любят гулять, даже очень. Честное слово, это мои дети… У нее аутизм, не переживайте, нам гулять с ними надо. Еще попутки будут, поймаем и вернемся в Красноармейку, - попыталась убедить местных жителей мать семейства.

Женщина раз за разом повторяла, что они просто гуляют, дышат воздухом и у них все нормально. Однако убедить неравнодушных жителей оставить их в покое родителям не удалось.

В департаменте полиции Павлодарской области подтвердили: в лесопасадке возле села Кеменгер местными жителями была обнаружена семья с детьми, ведущая бродяжнический образ жизни. На место вызвали группу оперативного реагирования в составе сотрудников полиции, прокуратуры, социальной защиты и отдела образования.

Оказалось, что документов у семьи нет, свидетельств о рождении на детей тоже нет. Родители – иностранные граждане. Младшему ребенку – около года. Всех шестерых детей вместе с матерью доставили в детскую областную больницу, где их осмотрели врачи.

- На месте обнаружена семья иностранных граждан, воспитывающая шестерых детей с 2016 по 2023 года рождения. Родители являются гражданами стран ближнего зарубежья. Дети не были зарегистрированы в государственных органах: не имели свидетельств о рождении, не были прикреплены к объектам здравоохранения и образования. После обнаружения, дети вместе с матерью доставлены в детскую областную больницу для обследования. Осмотрены профильными специалистами, состояние детей стабильное, требует врачебного наблюдения и ухода, - сообщил Даулет Искаков, начальник миграционной службы ДП Павлодарской области.

По его словам, сейчас семью пытаются вернуть к нормальной жизни: им помогут оформить свидетельства о рождении и ИИН детям, а также - разрешительные документы для временного проживания на территории нашей страны.

Напомним, ранее в региональном управлении здравоохранения рассказали о том, что семью-иностранцев выявили в Павлодарской области, и детей доставили в больницу. Однако тогда сообщалось, что детей обнаружили во время рейдовых мероприятий. Позже выяснилось, что семья бродяжничала и на самом деле нашли их в лесопосадке.