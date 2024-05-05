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    20:51, 04 Май 2024 | GMT +6

    Семья иностранцев и шестеро их детей жили в Павлодаре без документов

    дети и родители
    Фото: Guduru Ajay bhargav/Pexels

    В Павлодаре выявили многодетную семью, где ни у кого из детей не было даже свидетельства о рождении. Младшему ребенку – около года. Всех их вместе с матерью отправили в больницу на осмотр. Так положено делать в подобных ситуациях, передает корреспондент агентства Kazinform.

    О нерядовом случае рассказали в управлении здравоохранения Павлодарской области.

    - При проведении рейдовых мероприятий группой оперативного реагирования, в составе которой - сотрудники полиции, прокуратуры, здравоохранения, социальной защиты населения и отдела образования, была выявлена семья иностранных граждан, воспитывающая шестерых несовершеннолетних детей с 2016 по 2023 годов рождения. Они не были зарегистрированы в органах РАГС: не имели свидетельств о рождении и ИИН, не были прикреплены к объектам здравоохранения и образования, что является нарушением законодательства, - рассказала заместитель директора детской областной больницы Ирина Орсагош.

    Дети вместе с матерью доставлены в детскую областную больницу, где осмотрены профильными специалистами.

    - Состояние детей стабильное, но требует врачебного наблюдения и ухода, - уточнила Ирина Орсагош.

    Других подробностей медики не разглашали. Теперь родителям-иностранцам помогут оформить свидетельства о рождении и ИИН на детей, а также разрешительные документы для временного проживания на территории республики.

    Теги:
    Здравоохранение Регионы Казахстана Павлодар Дети Семья Права человека Мигранты Павлодарская область
    Наталья Зинченко
    Автор
    Наталья Зинченко
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