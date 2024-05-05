Семья иностранцев и шестеро их детей жили в Павлодаре без документов

В Павлодаре выявили многодетную семью, где ни у кого из детей не было даже свидетельства о рождении. Младшему ребенку – около года. Всех их вместе с матерью отправили в больницу на осмотр. Так положено делать в подобных ситуациях, передает корреспондент агентства Kazinform.

О нерядовом случае рассказали в управлении здравоохранения Павлодарской области.

- При проведении рейдовых мероприятий группой оперативного реагирования, в составе которой - сотрудники полиции, прокуратуры, здравоохранения, социальной защиты населения и отдела образования, была выявлена семья иностранных граждан, воспитывающая шестерых несовершеннолетних детей с 2016 по 2023 годов рождения. Они не были зарегистрированы в органах РАГС: не имели свидетельств о рождении и ИИН, не были прикреплены к объектам здравоохранения и образования, что является нарушением законодательства, - рассказала заместитель директора детской областной больницы Ирина Орсагош.

Дети вместе с матерью доставлены в детскую областную больницу, где осмотрены профильными специалистами.

- Состояние детей стабильное, но требует врачебного наблюдения и ухода, - уточнила Ирина Орсагош.

Других подробностей медики не разглашали. Теперь родителям-иностранцам помогут оформить свидетельства о рождении и ИИН на детей, а также разрешительные документы для временного проживания на территории республики.