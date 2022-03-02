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Многодетной семье волонтёры подарили дом в Атырауской области

2 Марта 2022 20:03
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Многодетной семье волонтёры подарили дом в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Семье с семью детьми подарили дом, собрав деньги, в Индерском районе Атырауской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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Семья Талапа и Сары Альфаритовых воспитывает семерых детей. Жили они на 30 квадратных метрах в приспособленном помещении.

Глава семьи Талап Альфаритов - инвалид второй группы, нетрудоспособный. Жена – безработная, ухаживает за детьми. Старшая дочка одна воспитывает ребенка, сын – студент колледжа, остальные дети – школьники. Построить самостоятельно дом семья была не в силах.

«Волонтёры Индерского района сняли видео и распространили в социальных сетях. За несколько дней была собрана нужная сумма для покупки дома. Жилье было приобретено в селе Орлик Индерского района, где и проживает семья. Дом большой, из семи комнат, с мебелью. Также во дворе есть гараж, баня, дом огорожен забором. Это не первый дом, который мы приобрели вместе с неравнодушными жителями. В прошлом году подобную помощь оказали другому жителю села», - рассказал волонтер Асхат Тантаев.


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#Атырауская область   #Строительство   #Жилье   #Общество   #Волонтёрство  
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Автор:

Виктор Сутягин

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