-
-
-
-
-
-
-
19:55
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Многодетной семье волонтёры подарили дом в Атырауской области
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Семье с семью детьми подарили дом, собрав деньги, в Индерском районе Атырауской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
Семья Талапа и Сары Альфаритовых воспитывает семерых детей. Жили они на 30 квадратных метрах в приспособленном помещении.
Глава семьи Талап Альфаритов - инвалид второй группы, нетрудоспособный. Жена – безработная, ухаживает за детьми. Старшая дочка одна воспитывает ребенка, сын – студент колледжа, остальные дети – школьники. Построить самостоятельно дом семья была не в силах.
«Волонтёры Индерского района сняли видео и распространили в социальных сетях. За несколько дней была собрана нужная сумма для покупки дома. Жилье было приобретено в селе Орлик Индерского района, где и проживает семья. Дом большой, из семи комнат, с мебелью. Также во дворе есть гараж, баня, дом огорожен забором. Это не первый дом, который мы приобрели вместе с неравнодушными жителями. В прошлом году подобную помощь оказали другому жителю села», - рассказал волонтер Асхат Тантаев.
- Около 300 карагандинских волонтёров отстояли «Снежную вахту»
- Опыт Турции будут использовать в строящейся больнице на 630 коек в Кокшетау
- Насколько казахстанцы удовлетворены своим социальным положением
- Больных COVID-19 не осталось в районных стационарах в Атырауской области
- Дополнительные соцуслуги станут доступны казахстанцам в банковских приложениях
- Какие редкие заболевания встречаются у детей рассказала врач
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана