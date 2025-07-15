РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:13, 15 Июль 2025 | GMT +5

    Многодетного отца в Шымкенте пытались выселить за долги по аренде

    В Межрайонном суде по гражданским делам Шымкента мировое соглашение достигнуто не было. В связи с этим суд рассмотрел дело по существу и удовлетворил иск, передает корреспондент агентства Kazinform.

    аренда, ипотека, жилье
    Фото: freepik.com

    Житель Шымкента, отец четверых несовершеннолетних детей, заключил с ипотечной компанией (АО) договор аренды с правом выкупа на трехкомнатную квартиру стоимостью свыше 13 млн тенге. В соответствии с условиями договора он обязался своевременно вносить арендные платежи, однако в дальнейшем образовалась задолженность в размере более 2 млн тенге.

    АО обратилось в суд с иском о взыскании задолженности, расторжении договора аренды и выселении арендатора.

    Ответчик не оспаривал сумму долга, но, ссылаясь на тяжелое материальное положение, просил предоставить ему возможность погасить задолженность и не выселять семью из квартиры.

    — Согласно Гражданскому кодексу, нарушение графика платежей является основанием для расторжения договора аренды. Отсутствие регистрации квартиры в уполномоченном органе и права собственности также служат основанием для выселения арендатора, — сообщили в суде.

    В городском Межрайонном суде по гражданским делам стороны не достигли мирового соглашения. В результате суд удовлетворил исковые требования, взыскал задолженность, расторг договор аренды и принял решение о выселении ответчика вместе с детьми.

    Однако впоследствии, на стадии апелляции, сторонам удалось прийти к соглашению. Суд утвердил соглашение об урегулировании спора в порядке медиации, и производство по делу было прекращено.

    — В рамках достигнутого соглашения ответчик обязался погасить задолженность, продолжая проживать в квартире с семьей. Договор аренды с правом выкупа продолжит действовать до полного исполнения обязательств, — отметили в суде.

    Определение суда вступило в законную силу.

    Аренда жилья в Казахстане регулируется Гражданским кодексом РК, Законом «О жилищных отношениях» и Налоговым кодексом. Важно знать не только свои права, но и обязанности сторон, чтобы избежать недопонимания и конфликтов. О правах арендаторов и действиях в спорных ситуациях — читайте здесь.

    Теги:
    Ипотека Регионы Суды Шымкент Жилье
    Татьяна Корякина
    Татьяна Корякина
    Автор
    Сейчас читают