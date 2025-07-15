Многодетного отца в Шымкенте пытались выселить за долги по аренде

Житель Шымкента, отец четверых несовершеннолетних детей, заключил с ипотечной компанией (АО) договор аренды с правом выкупа на трехкомнатную квартиру стоимостью свыше 13 млн тенге. В соответствии с условиями договора он обязался своевременно вносить арендные платежи, однако в дальнейшем образовалась задолженность в размере более 2 млн тенге.

АО обратилось в суд с иском о взыскании задолженности, расторжении договора аренды и выселении арендатора.

Ответчик не оспаривал сумму долга, но, ссылаясь на тяжелое материальное положение, просил предоставить ему возможность погасить задолженность и не выселять семью из квартиры.

— Согласно Гражданскому кодексу, нарушение графика платежей является основанием для расторжения договора аренды. Отсутствие регистрации квартиры в уполномоченном органе и права собственности также служат основанием для выселения арендатора, — сообщили в суде.

В городском Межрайонном суде по гражданским делам стороны не достигли мирового соглашения. В результате суд удовлетворил исковые требования, взыскал задолженность, расторг договор аренды и принял решение о выселении ответчика вместе с детьми.

Однако впоследствии, на стадии апелляции, сторонам удалось прийти к соглашению. Суд утвердил соглашение об урегулировании спора в порядке медиации, и производство по делу было прекращено.

— В рамках достигнутого соглашения ответчик обязался погасить задолженность, продолжая проживать в квартире с семьей. Договор аренды с правом выкупа продолжит действовать до полного исполнения обязательств, — отметили в суде.

Определение суда вступило в законную силу.

Аренда жилья в Казахстане регулируется Гражданским кодексом РК, Законом «О жилищных отношениях» и Налоговым кодексом. Важно знать не только свои права, но и обязанности сторон, чтобы избежать недопонимания и конфликтов. О правах арендаторов и действиях в спорных ситуациях — читайте здесь.