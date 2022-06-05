Многодетная семья Жетесовых проголосовала в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – С утра в Актобе на 517 избирательных участках началась процедура голосования по поправкам в Конституцию, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На избирательном участке № 27 по словам председателя комиссии Салихи Казбаевой, первыми проголосовали пожилые актюбинцы, которые пришли в 6:30 часов.

«Первыми пришли пожилые актюбинцы, в 6:30 часов еще до открытия участка, в 7 часов мы их впустили. На 8 утра на нашем участке проголосовало 48 человек», - говорит С. Казбаева.

Также сегодня на этом избирательном участке проголосовали четверо членов многодетной семьи Жетесовых. В этой семье 21 ребенок, трое детей свои, остальные воспитываются на патронатной основе и по опеке. Двое детей Акбота и Данияр проголосовали сегодня впервые.

«Сегодня для казахстанцев праздничный день», - говорит мать семейства Амангуль Ешпанова.

Семья Жетесовых известна в Актобе своими талантами, они участники семейного ансамбля «Шашу». Все члены семьи играют на казахских народных музыкальных инструментах, выступая на различных мероприятиях.