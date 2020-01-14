Многодетная семья за месяц смогла купить квартиру в Туркестанской области

КЕНТАУ. КАЗИНФОРМ - Многодетный папа Асылжан Ниязов из города Кентау Туркестанской области всего за один месяц стал хозяином трехкомнатной квартиры. Асылжану 32 года, работает специалистом в Государственном фонде социального страхования по Туркестанской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Региональную службу коммуникаций Туркестанской области.

Жилье он приобрел в Кентау по программе «Бақытты Отбасы».

Вместе с супругой Акботой воспитывает четверых детей. Самый старший Айсултан - самостоятельный школьник. Сейчас он очень радуется, также помогает младшим делать уроки, когда родители заняты. Самая младшая Раяна еще нуждается в заботе мамы, поэтому супруга и находится в декретном отпуске.

«О «Бақытты отбасы» я узнал на странице ЖССБ города Шымкента @zhilstroy_shymkent в Instagram. Узнал, как участвовать и как подать заявку. По советам менеджера страницы, я оставил заявку на консультацию. Позвонили консультанты банка. Потом приехали к нам в Туркестан, открыли депозит. В тот же месяц мы встали в очередь на жилье как многодетная семья. Потом взяли направление, чтобы участвовать в этой программе через Жилстройсбербанк. Не имея своего собственного дома, все это время жили у родителей. Благодаря «Бақытты отбасы» мы смогли купить трехкомнатную квартиру и уже отметили новоселье. Это большая радость для нас. Ведь приобрести свое жилье самостоятельно мы бы не смогли. Супруга Акбота, которая работала в спортивной школе, сейчас в декретном отпуске. А моя зарплата хватала лишь на содержание семьи», - поделился Асылжан

Жилье многодетная семья приобрела за 10 млн тенге, ежемесячный платеж по кредиту составляет 53 тысяч тенге.

«Хочется выразить отдельную благодарность менеджерам банка, которые ведут официальную страницу. Благодаря им, узнал про эту программу. Они же направили мне консультантов, которые качественно выполняют свою работу, благодаря хорошей консультации и оперативной работе, мы смогли за короткие сроки купить квартиру. Спасибо за их огромный труд, особенно благодарю всех менеджеров. Ведь в банк я ходил всего три раза. Первый - когда подал заявку. Потом пришло СМС «Одобрено!» Второй раз - когда документы на квартиру сдавал. Третий раз - когда подписывал договор купли-продажи. Начинал все 20 ноября, заехали в квартиру 30 декабря 2019 года. Программа «Бақытты отбасы» помогла сбыться нашей мечте», - сказал многодетный отец.