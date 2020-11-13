Многодетная семья в Жамбылской области обрела жилье по проекту «Асарлатып үй салу»

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Многодетная семья в Жамбылской области получила в подарок дом в рамках проекта «Асарлатып үй салу», передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы главы региона, аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев вручил ключи от нового пятикомнатого дома семье жителей селе Айша-биби Жамбылского района Бактияру Жампозову и Жанар Мухамедияровой и поздравил новоселов со знаменательным событием.

«Традиция асар уходит корнями в древность. Эта традиция объединяет людей и учит молодое поколение состраданию. Казахи никогда не оставляли в беде сирот и вдов. Отрадно, что наши земляки с радостью откликнулись на предложение помочь малоимущим. Пусть такой праздник будет в каждой семье!», – сказал аким области, пожелав большой и дружной семье мира, спокойствия и счастья.

Бактияр Жампозов и Жанар Мухамедиярова воспитывают шестерых детей. Бабушка этой семьи Илан Айткулова со слезами на глазах поделилась своими эмоциями.

«Сложно передать словами, что мы сейчас испытываем, - сказала Илан-апа. - Старшему внуку 11 лет, самому младшему исполнился год. Моего сына направили на общественные работы, а невестка не работает. Они долгие годы снимали жилье в аренду и отдавали почти все заработанные деньги. Мы безмерно счастливы и от души благодарим неравнодушных людей, которые помогли осуществить нашу мечту. Теперь большая семья будет жить в собственном доме со всеми удобствами».

Напомним, по инициативе главы региона Бердибека Сапарбаева в Жамбылской области возрождается традиция старинным народным методом асар строить дома нуждающимся в жилье людям. Инициативу подхватил местный проектный офис «Рухани жаңғыру», силами которого разработан и запущен специальный проект «Асарлатып үй салу». Так, в каждом из 18 сельских округов Байзакского района методом асар до конца года построят по одному дому для нуждающихся семей, в Меркенском районе - девять домов. Малоимущие семьи Шуского района въедут в 17 новых домов, еще 10 семей справят новоселье в Жамбылском районе. «Асар – древний казахский обычай, главная цель которого помочь ближнему, оказавшемуся в трудной жизненной ситуации. Это показатель того, что наша страна действительно сильна дружбой и взаимопомощью», - сказал Бердибек Сапарбаев.

Всего по проекту «Асарлатып үй салу», осуществляемому в рамках программы «Рухани жаңғыру», в области строятся 114 домов.



