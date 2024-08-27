Многодетная мать в Кентау собирает трансформаторы

Халила Избасарова в течение 17 лет работает рядом с мужчинами на Кентауском трансформаторном заводе, передает корреспондент агентства Kazinform.

Основная работа Х. Избасаровой — обмотчица. То есть, она выполняет работу по обмотке проволокой элементов трансформаторов.

Работать на заводе по выпуску транформаторов может не каждый. Большинство людей не выдерживает работы среди гремящих станков, где приходится дышать испарения различных масел. Кроме того, нужно соответствовать требованиям строгой дисциплины и соблюдения технической безопасности. Понятно, что для женщин это очень тяжелая работа. Работающие с утра до вечера женщины вечером еще должны позаботиться о семье. Одна из таких женщин, освоивших трудную работу — Халила Избасарова.

Фото из личного архива Халилы Избасаровой

Многодетная мать гордится своей работой на транформаторном заводе. Ее ценят на работе, где требуется упорный труд и аккуратность, ставят в пример другим. Уважают в коллективе.

— Большинство людей считают, что женщинам трудно работать на заводе. И все же, если работа нравится, то она не будет трудной. Кроме того, никто не может помешать заниматься любимой работой. Я свою работу люблю. Для меня это предмет большой гордости, что я наравне с мужчинами работаю на заводе. К тому же, своим небольшим трудом я вношу вклад в развитие города Кентау, в экспорт трансформаторов. Самое главное — чувствую себя счастливой, когда вижу, как люди пользуются светом от трансформаторов, — сказала Х. Избасарова.

Халила Избасарова начала трудовой путь в 1984 году в качестве швеи на швейной фабрике в Кентау. В 1985 году вышла замуж за Аймахана Избасарова, с которым училась в одной школе.

В 1986–1993 годах работала помощником воспитателя в детском саду «Ромашка» комбината «Ачисай цветметалл». С 1993 по 2003 годы по семейным обстоятельствам переехала в Монголию. Там ее супруг работал, а она занималась воспитанием детей.

В 2007 году вернулась на родину. Устроилась учеником обмотчика сердечников трансформаторов в цех № 2 АО «Кентауский трансформаторный завод». Затем благодаря своему трудолюбию стала обмотчиком сердечников трансформаторов третьего разряда.

— Конечно, устройство на единственный в городе трансформаторный завод было мечтой и целью местных жителей. И все же многие не выдерживали такую тяжелую работу. Вначале, 17 лет назад, когда устроилась на работу, я многого не знала. Рядом со знающими, опытными коллегами и наставниками я набралась опыта. Научилась, повысила свою квалификацию. Сейчас я и сама воспитываю учеников. Они работают здесь же. Очень радуюсь, когда вижу успехи своих учеников, — отметила Халила Избасарова.

Фото из личного архива Халилы Избасаровой

На своем трудовом пути она заслужила множество наград. Несколько раз получала благодарственные письма от руководства завода.

— Кентауский трансформаторный завод — уникальное предприятие электроэнергетической и машиностроительной отрасли. Продукция, выпускаемая заводом, соответствует международным стандартам качества и безопасности. Наряду с качественными трансформаторами завод выпускает и энергосберегающие трансформаторы, — подчеркнула Х. Избасарова.

Халила Избасарова, как добросовестный и ответственный работник, пользуется уважением среди коллег. А дома она — многодетная мать и бабушка. Вырастила пять дочерей и одного сына. Уже есть внуки. Своим детям она привила все семейные ценности. Хорошо воспитанные дети окончили вузы, работают по своим специальностям.