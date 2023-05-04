Многие страны продолжают эвакуацию граждан из Судана

СТАМБУЛ. АНАДОЛУ-КАЗИНФОРМ - Многие страны мира продолжают эвакуацию дипломатических миссий и своих граждан из Судана, где с 15 апреля продолжаются вооруженные столкновения между армией и Силами быстрого реагирования (СБР). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Анадолу».

Свыше 50 стран, включая Турцию, США, Китай, Россию, Великобританию, Францию, Саудовскую Аравию, Эфиопию и Египет, организовали эвакуацию граждан по морю, воздуху и суше.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что Анкара эвакуировала из Судана 2 061 человек, из которых 1763 - турецкие подданные, а 298 - граждане 22 стран.

Глава дипведомства отметил, что власти Судана предложили временно перенести посольство Турции из Хартума в Порт-Судан, пообещав выделить дипмиссии новое здание.

«На самом деле, мы уже приняли решение, поскольку не можем рисковать. Если конфликт обострится, выбраться из столицы будет сложно. Рассматриваем возможность временного переноса посольства в Порт-Судан», - сообщил глава дипломатии.

В МИД Азербайджана сообщили, что из Судана при поддержке Турции эвакуировано 26 граждан республики.

Помощник пресс-секретаря Госдепартамента США Ведант Патель сообщил 1 мая, что 29 апреля в Порт-Судан прибыли три автоколонны, правительство США оказало помощь более чем 700 американским гражданам. Патель отметил, что в власти США работают ежечасно, чтобы эвакуировать граждан в кратчайшие сроки.

Россия сообщила об эвакуации свыше 200 российских дипломатов и рядовых граждан из Судана, где уже третью неделю продолжаются бои.

МИД Казахстана 2 мая сообщило, что при содействии иностранных посольств, которые находятся в Судане, шесть граждан Казахстана были эвакуированы через близлежащие страны. Их доставили в Иорданию, Эмираты, Саудовскую Аравию, Джидду и Эфиопию. Одна гражданка Казахстана, являющаяся сотрудником ЮНИСЕФ ООН, разместилась в кампусе ЮНИСЕФ в Иордании. Другая наша соотечественница по своему желанию решила остаться в ОАЭ. Четверо казахстанцев прибыли в Казахстан.

Министерство иностранных дел Франции сообщило 27 апреля, что из Судана эвакуировано 936 человек. В ведомстве сообщили, что среди эвакуированных - граждане Франции, а также британцы, американцы, канадцы, эфиопы, голландцы, итальянцы и шведы.

Официальный представитель МИД Ирана Насер Канани сообщил, что с начала конфликта в Судане эвакуированы 65 иранских граждан.

Согласно заявлению МИД Египта, с начала вооруженного противостояния 15 апреля из Судана эвакуировано более 5300 граждан.

В рамках эвакуации в страну 28 апреля были доставлены еще 2648 египтян: 1365 - по суше и 1283 - по воздуху. По данным ведомства, в Судане проживает более 10 тыс. египтян.