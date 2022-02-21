Многие монополисты на подъездных путях пересмотрели свои подходы - эксперт

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Многие монополисты на подъездных путях пересмотрели свои подходы. Об этом заявил заместитель директора департамента транспорта и логистики НПП «Атамекен» Дархан Муратханов в интервью программе «Жети кун» на телеканале «Хабар», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В закон об естественных монополиях была внесена поправка об использовании именно платы по фактической протяженности, то есть это слово появилось в самом законодательстве. Соответственно многие монополисты пересмотрели свои подходы и количество жалоб снизилось», - сказал Дархан Муратханов.

Было отмечено, что у 20 субъектов в этой сфере были снижены тарифы с 1 февраля текущего года, в ближайшее время планируется проверка еще 86.

В свою очередь руководитель управления регулирования в сферах ж/д транспорта и портов КРЕМ МНЭ РК Канат Уралов объяснил, почему у субъектов естественных монополий тарифы разнятся.

«Структура затрат разная, объемы оказываемых услуг тоже значительно разнятся и протяженность, это очень важно, протяженность путей она разная. Можно еще отметить технические характеристики самих подъездных путей. Немаловажный факт, на мой взгляд, для некоторых субъектов естественных монополий предоставление услуг подъездных путей является основной деятельностью, а для некоторых субъектов вспомогательной деятельностью», - пояснил он.