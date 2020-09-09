Многие кооперации в АПК у нас создаются формально – Али Бектаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель Народно-демократической патриотической партии «Ауыл» Али Бектаев рассказал о проблемах сельхозтружеников, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Ограниченные площади земель, ограниченное количество имущества, из-за этого многие не могут получить кредиты, испытывают много трудностей в оборотных средствах, поэтому финансовое обеспечение сельхозтружеников - это самый главный вопрос на основе кооперации мелко-товарного производства. Этот вопрос мы всегда поднимаем и будем поднимать», - сказал Али Бектаев в интервью журналистам.

По его словам, закон о сельскохозяйственной кооперации на сегодня не всегда работает.

«Хотелось бы проанализировать этот вопрос, потому что только укрупнение сельских хозяйств на основе кооперации принесет успех. Многие кооперации в АПК у нас создаются формально, потому что они не работают должным образом. Многие крестьяне имеют боязнь потерять свое крестьянское хозяйство, свое имущество, есть определенное недоверие к руководству кооперации, которое создается. Есть определенные моменты, которые надо изучать и совершенствовать законодательство», - добавил Али Бектаев.