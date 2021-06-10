Многие казахстанские должники законопослушны - частный судебный исполнитель

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Частный судебный исполнитель из Костанайской области Адильжан Байжанов рассказал, какие дела рассматривают частные судебные исполнители региона, также назвал, какие жалобы больше всего поступают от жителей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В соответствии с требованиями нормы статьи 76 Конституции РК, Гражданского Кодекса РК, ГПК РК, УПК РК, иных Кодексов РК и Законов, в том числе закона «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей» во исполнении судебных актов и иных исполнительных документов частный судебный исполнитель не исполняет, а принимает меры к должнику к исполнению им требований исполнительных документов.

«Да, бывают жалобы, в основном за неуплату алиментов должниками, злоупотребляющими алкоголь. Злостных алиментщиков в судебном порядке привлекаем к ответственности по статье 669 Кодекса РК оАП с мерой наказания административный арест и если должник не сделал должных выводов и не исполняет свои обязательства, привлекаем к уголовной ответственности по статье 430 УК РК. За текущий год по моим материалам было привлечено к административной ответственности 6 должников, из них 4 должника осознали всю ответственность, трудоустроились и исполняют свои обязательства. В отношении двоих были возбуждены уголовные дела с вынесением обвинительного приговора и наказанием 300 часов общественных работ», - сказал Адильжан Байжанов.

По его словам, число алиментщиков в регионе увеличивается.

«Анализируя поступление исполнительных документов, считаю, что происходит увеличение исполнительных документов особенно ко взысканию алиментов, что связано, в свою очередь, с финансовыми затруднениями. Отсутствие возможности трудоустроиться на постоянной основе либо низкий доход имеют место быть, учитывая наш сельско-хозяйственный район, где объем работы занимает с апреля по ноябрь месяц», - отмечает частный судебный исполнитель.

Также Адильжан Байжанов считает, что вся деятельность частных судебных исполнителей основана именно на работе с должниками. Как правило - это ознакомление с материалами исполнительного производства и разъяснительная работа в части норм требований закона.

«Считаю, что в нашем государстве многие должники все же законопослушные, после проведения частными судебными исполнителями разъяснительной работы осознают свою ответственность и принимают меры к исполнению исполнительных документов», - выразил мнение спикер.

Также он прокомментировал касательно того, чего не хватает в работе частных судебных исполнителей Казахстана и есть ли недоработки в сфере.

«В основном коллеги региональной палаты ЧСИ Костанайской области принимают все меры к исполнению исполнительных документов. Подтверждением является отсутствие обоснованных жалоб и актов прокурорского реагирования. Что касается «недоработок», считаю необходимым доработать МВД РК электронную программу ЕРАП, где необходимо предусмотреть и указывать сведения «о фактическом месте проживания правонарушителей», их номера сотового абонента. Очень многие граждане в поисках работы уехали с мест прописки, проживают и работают в городе , где и совершают правонарушения, а исполнение документов производится по их месту прописки, что создает проблемы для самих должников», - считает частный судебный исполнитель.

«Кроме того, имеет место быть выплата работниками заработной платы «в конвертах», миную банковского счета, что не предусмотрено Законом для юридических лиц и ИП. Пора бы в этом направлении государственным органам навести порядок. Также необходимо на уровне правительства разрешить вопрос по трудоустройству осужденных, находящихся в местах лишения свободы, что создает проблему в исполнении судебных актов, в том числе взыскания алиментов с осужденных», - подытожил А. Байжанов.