Мнение малого и микробизнеса должно быть услышано – Раимбек Баталов

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Председатель президиума НПП «Атамекен» встретился с предпринимателями Актюбинской агломерации. С Актюбинской области начались рабочие поездки Раимбека Баталова по регионам. Руководитель Палаты намерен в ближайшее время посетить ключевые агломерации Казахстана и лично выяснить болевые точки малого и микробизнеса, а также сельскохозяйственного предпринимательства в каждой из них, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт нацпалаты.

На первую встречу в Актобе собралось более ста предпринимателей. Представители ритейла, производственных и сервисных компаний считают, что самый актуальный вопрос для местных предпринимателей – это отсутствие реальных программ поддержки для небольших крестьянских хозяйств, малого и микробизнеса.

«Нет никаких программ поддержки ММБ, которые бы учитывали наши конкретные задачи. Многие говорят, но никто ничего не делает», - рассказали предприниматели.

Представители НПП согласны с такой оценкой ситуации. Анализ мер господдержки, проведенный нацпалатой, показал, что большинство из них предназначены для субъектов среднего и крупного бизнеса. Подавляющая часть предпринимателей страны, представители малого и микробизнеса не попадают под условия программ поддержки предпринимателей.

«У нас уже есть четкое видение как совместно с акиматами трансформировать программы, чтобы они стали полезными для микро- и малого бизнеса. Должна быть постоянная актуализация проблем и потребностей бизнеса в каждом регионе. Сегодня для нас самое главное, чтобы малый и микробизнес был услышан», – отметил Раимбек Баталов.

В ходе встречи подняли вопросы доступа к земле, удорожания сельскохозяйственной техники, субсидирования и нехватки кадров. Одна из главных проблем – выдача сертификатов национального производителя СТ-KZ. Собственники бизнесов не раз обращались в региональное представительство «Атамекена» с жалобами на сложный механизм получения сертификата и недобросовестных предпринимателей, которые получают документ, не являясь производителями.

«Из-за нескольких недобросовестных предпринимателей остальной бизнес страдать не должен. Согласен, что необходимо механизм упрощать в ближайшее время», – сказал руководитель НПП.

Также обсуждались вопросы соблюдения интересов местного малого и среднего бизнеса в закупках недропользователей, проблемы развития бизнеса в секторе образования.

Завершая встречу, Раимбек Баталов еще раз подчеркнул, что сейчас фокус деятельности НПП «Атамекен» направлен на поддержку малого и микробизнеса и Палата обязательно будет решать все проблемы, поднятые в ходе дискуссий.

Затем глава НПП «Атамекен» посетил фермерские хозяйства региона, и провел встречу с сельхозпредпринимателями на базе акимата в селе Мартук. На встречу съехались 60 фермеров из всех близлежащих районов. Среди самых актуальных вопросов – недоступность субсидий для небольших крестьянских хозяйств.

«Сейчас субсидии уходят в основном в крупные хозяйства. «Атамекен» же намерен устранить этот пробел. Чтобы решить проблему, важно не только изменить механизм, но и разработать в каждом районе программу развития хозяйства в зависимости от специфики местности», - ответил Раимбек Баталов.

Предприниматели рассказали, как мораторий на землю мешает работе, о необходимости возврата в оборот земель, неосваиваемых недобросовестными предпринимателями, и о некачественной работе системы Qoldau. Требуют решения и вопросы обновления парка сельхозтехники: «Казагро» продает ее по цене, значительно выше рыночной, а ввозу техники в страну из-за рубежа препятствует утильсбор.

Раимбек Баталов предложил в ближайшее время провести открытую дискуссию между фермерами и министром сельского хозяйства на площадке НПП «Атамекен», а также обсудить все поднятые вопросы с Премьер-Министром РК и держать их в фокусе внимания до полного решения.

На следующей неделе руководство НПП «Атамекен» планирует провести встречи с бизнесменами Алматинской, столичной и Южно-Казахстанской агломераций.