Мне хочется, чтобы дороги для всех были открыты – почетный дорожник Валентина Ковалжи

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В современном обществе все больше женщин осваивают «неженские» профессии. Никто уже не удивится, увидев женщину-водолаза, полицейского, астронавта, дорожника. Они разрушают все стереотипы и наравне с мужчинами выполняют непростые задачи. Корреспонденты МИА «Казинформ» побеседовали с женщиной дорожником, которая начинала с низов, а сейчас, спустя 20 лет, уже занимает руководящую должность. «Прошла огонь и воду». Так можно охарактеризовать труд и характер Валентины Ковалжи – почетного дорожника и директора ДЭУ-73 Акмолинского филиала АО НК «КазАвтоЖол».

Чтобы побеседовать с ней, отправились в Зеренду. Помимо прекрасной погоды и пейзажа, нас удивили чистые дороги. Сразу же заметен труд дорожников.

У порога нас встретила Валентина Ковалжи – директор дорожно-эксплуатационного управления-73. 20 лет назад она начинала свою трудовую деятельность в должности рабочей 3 разряда, затем стала мастером, старшим мастером, инженером и сейчас на руководящей должности. И на сугробах застревала, и пассажиров спасала при непогоде, красила и белила остановки, автопавильоны – словом, с успехом выполняла поставленную перед ней задачу.

«Я сама по себе пробивной человек. Люблю руководить. Мне нужно, чтобы все было быстро, слаженно. Всегда проявляю инициативу. Моя задача - обеспечить материалами, контролировать. Пишу план работы. Отвечаю за республиканскую сеть дорог: Кокшетау-Атбасар, Щучинск-Зеренды. Протяженность моей сети – 160 км. 24 часа в сутки обеспечиваем бесперебойное движение, невзирая на погодно-природные условия», - отметила почетный дорожник.

В коллективе трудятся 30 человек, трое из них - женщины. В. Ковалжи призналась, что приятно, но в то же время сложно работать в мужском коллективе. Мужчины всегда поддерживают, не оставляют без внимания. Поэтому как руководитель она всегда старается найти подход к каждому и войти в их положение.

«Должна знать о сотрудниках все, чтобы человек с радостью приходил на работу, а не с проблемами. Воспитываю четверых детей. Поэтому все говорят, что у меня «сердце матери», - скромно сказала собеседница.

Валентина Ковалжи – дисциплинированный руководитель, чему и учит своих подчиненных. В 08:00 утра планерка, поручения и предложения. А затем каждый выезжает на дорогу.

«Считаю, что работа дорожника – мужская профессия. Когда я только устраивалась сюда, начальник мне говорил: кто отработал три года, уже может считать себя настоящим дорожником. Он уже отсюда не уйдет. К тому же, по жизни люблю скорость. Мне хочется, чтобы пути для всех были открыты. Не могу себя представить в другой сфере. Начинала с низов. Даже будучи мастером, брала в руки кисточки, белила, красила. Руководство не могло отличить мастера от инженера или простого рабочего. Мы выполняли всю работу. Дорога – это жилка, в которой все течет. Не будет дороги, все остановится», - рассказала наша героиня.

Она познала все прелести и сложности профессии. Совмещала учебу и труд. То, что изучала теоретически, потом отрабатывала на практике, на дороге.

«Никто не сможет меня упрекнуть в том, что я чего-то не знаю или не так делаю. Я начинала с низов. С закрытыми глазами могу определить свою дорогу, где какая яма, где какой знак расположен. Мы разговариваем дорожным языком – только километрами. Учу своих сотрудников говорить не поселками, а километрами. Дорожник должен разговаривать адресами: «На 30м километре произошел такой случай, а на 40м чисто». Дорожная работа – это походная работа. Сумка всегда должна быть под рукой», - отметила Валентина Ковалжи.

Наша героиня считает, что дорожниками не становятся, ими рождаются.

«Необходимо иметь стойкость, хорошее здоровье. Это очень интересная профессия. Дорожникам не просто удержать свою семью. Это постоянные выезды, работа в мужском коллективе. Мне нужно все время быть на дороге. Даже сейчас на руководящей должности мне словно не хватает воздуха. Поэтому постоянно выезжаю на дорогу с ребятами. Девушки не должны бояться этой профессии. Если есть надежный тыл, надежная вторая половина, которая тебя доверяет, можно и нужно становиться дорожником», - считает Валентина Ковалжи.

Для нас дорога – это постоянные приключения, забавные и опасные в том числе. Кто-то остался на снежных заносах, дорожно-транспортные происшествия, закрытие дорог. В таких сложных ситуациях на помощь приходят дорожники.

«Любой человек, кто оказывается в сложной ситуации на дороге, не считает себя виновным. В любом ДТП, при перекрытии дорог, он считает, что виновен кто-то другой. Однако когда ты оказываешь помощь, через несколько дней, они начинают искать нас и выражать свою благодарность. Мы работаем совместно с сотрудниками полиции. Порой полицейские передают их слова признательности. Конечно же, нам очень приятно слышать благодарность за наш труд. Однажды в заторе рожала женщина. Мы расчистили дорогу. Отвезли в ближайшую поликлинику. Роды прошли благополучно. Это единственный случай, который я запомнила. Я всегда всем рассказываю, что не побоялись ее с собой взять. Мне всегда жалко женщин на дороге, когда они оказываются в таких ситуациях. Стараюсь их успокоить, беседую», - отметила Валентина Ковалжи.

К слову, в здании ДЭУ-73 поставили койки, есть ванная комната, столовая. Пассажиры и водители могут остаться здесь на ночлег, пока погодные условия позволят снова выехать на дорогу.

Валентина Ковалжи также умело руководит техникой.

«При экстренных ситуациях даже не задумываешься о страхе. Просто садишься за руль и выезжаешь на дорогу», - отметила она.

За трудолюбие, стойкость и за преданность к профессии она была отмечена высокой наградой - звания «Почетный дорожник».

«Если говорить о наградах, в нашей сфере положено так. После того, как ты отработал 20 лет, присваивают звание «Почетного дорожника». А среди тех, кому уже вручали эту медаль, были и те, кто не отработал положенных 20 лет. Это же несправедливо. Звание почетного дорожника присваивают тем, кто усердно проработал положенный срок. В прошлом году я отработала свои положенные 20 лет и мне вручили эту медаль. Больше мне ни грамот, ни писем благодарностей не нужно. Это была моя высшая цель. Когда утвердили и сообщили об этом, день из под ног ушел. Эту медаль я заслужила своим 20-летним трудом. Может быть, у кого-то этих наград много, но в любом случае, считаю, что необходимо отработать свой стаж. Я всегда выступаю за справедливость. Я из простой семьи. Я не иду ни по чьим следам. Для меня это гордость», - призналась Валентина Ковалжи.

Борец за справедливость всегда защищает интересы и право своих подчиненных.

«Я всегда возмущалась, когда нас не поздравляли 8 марта. А сейчас, когда я сама являюсь руководителем, прошу вышестоящее руководство пригласить нас, поздравить, вручить грамоты и подарки моим подчиненным. Сейчас стала больше заявлять о себе, о своих сотрудниках», - поделилась собеседница.

Валентина Ковалжи успевает управлять рабочим процессом, уделять внимание семье, воспитывать четырех дочерей.

«Когда была молодой, думала, что мне никогда не будет сносу. Когда только устроилась на работу, у меня был один ребенок, а потом родились три девочки. Старшей 22 года, а младшей 7 лет. Муж с пониманием относится к моей работе. Муж идет навстречу. Супруг по национальности – гагауз. Хорошо владеет казахским и русским языками. Мы отмечаем все праздники, начиная от Масленицы до Наурыза. Часто выезжаем на природу. Это наше хобби. Мои дети гордятся мной. Нисколько не жалею, что выбрала эту профессию», - рассказала наша героиня.

К слову, в семье Ковалжи собрались представители значимых профессий: аграрий, дорожник, врач, учитель, будущий сотрудник правоохранительных органов. Подрастающее поколение должно трудиться во благо народа, считает хранительница очага.

«Я четко знаю, кем будут мои дети. Профессии детям распределяю сама. Старшей дочке сказала, что она поступит в медицинский. В семье должен быть врач. Она уже окончила Кокшетауский медицинский колледж с красным дипломом, а сейчас продолжает обучение заочно и работает здесь. Вторая дочь учится на преподавателя казахского и русского языка. Мне нужен борец. Поэтому третья дочь посещает спортивную школу. Круглый год она занимается спортом. Мне хочется, чтобы она работала в правоохранительных органах, боролась за справедливость. Еще не решила, кем станет младшая дочь. Думаю, что со временем выберем профессию. Как только они начинают ходить в школу, уже настраиваю на то, кем они станут в будущем. Старшая дочь уже благодарит меня за выбор», - призналась наша героиня.

В завершение нашей беседы Валентина Ковалжи раскрыла секрет успешной, счастливой женщины.

«Каждая женщина должна планировать свой рабочий день. Нужно хорошо выглядеть, не унывать на работе. Даже если у меня на душе плохо, никогда не подаю виду. Стараюсь не сдаваться, всегда идти вперед, быть бодрой. Спасибо моему коллективу, который всегда поддерживает, протягивает руку помощи. Успешная женщина – это та, кто добивается всего своим трудом. Считаю, что всех достижений добилась благодаря неустанному труду при поддержке семьи и коллектива», - добавила Валентина Ковалжи.