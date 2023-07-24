Младшеклассник избил учительницу прямо на уроке в Южной Корее

ПУСАН. КАЗИНФОРМ - Ученик начальной школы напал на учителя в юго-восточном портовом городе Пусан, заявили представители системы образования после еще двух недавних подобных инцидентов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Yonhap.

По словам официальных лиц, ученик третьего класса начальной школы Пусана ударил учительницу по лицу, а также бил ее ногами во время урока.

Нападение произошло, когда учитель попросил ученика воздержаться от неких действий, когда учащиеся убирали инструменты после урока музыки.

Нападавший ударил учительницу несколько раз, в то время как другие ученики наблюдали. Буйного ученика удалось оттащить от учительницы только после того, как были вызваны другие учителя. Учитель получила травмы груди и других частей тела. Ей потребуется лечение в течение трех недель – сейчас она на больничном.

Однако, несмотря на сильную боль, учительница, как сообщается, попросила администрацию школы не наказывать ученика.

Ранее сообщалось о двух других случаях нападения учеников на учителей начальной школы в Сеуле и западном портовом городе Инчхон, что вызвало общественное недовольство серьезными нарушениями прав учителей.

30 июня учительница начальной школы в районе Янчхон на западе Сеула была серьезно избита учеником шестого класса на уроке, в то время как другие ученики наблюдали за этим.

В Инчхоне учительница начальной школы подверглась нападению со стороны ученицы прямо в классе 23 июня, после чего ее доставили в больницу.