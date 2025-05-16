Младенец стал первым в мире пациентом, которому «отредактировали» ДНК

Редкое и опасное метаболическое расстройство — дефицит карбамоилфосфатсинтетазы 1 (CPS1), которое нарушает способность организма избавляться от аммиака, что может привести к печеночной недостаточности и к отеку мозга у младенцев. До этого не существовало эффективных методов лечения, и такие пациенты обычно нуждаются в трансплантации печени.

Врачи детской больницы Филадельфии разработали индивидуальную терапию, которая исправляет специфическую мутацию гена в печени пациента. Лечение включало доставку исправленного ДНК в клетки печени с помощью липидных наночастиц, что позволило избежать необходимости пересадки стволовых клеток, как в предыдущих CRISPR-терапиях для заболеваний крови. Терапия была проведена в течении 7 недель, и с тех пор состояние Кэйджея значительно улучшилось.

Ранее сообщалось, что молекулярные биологи из США разработали подход, позволяющий остановить развитие сибирской язвы на последних стадиях, что в прошлом было невозможно сделать при помощи уже существующих лекарств от данной инфекции.