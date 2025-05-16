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    14:51, 16 Май 2025 | GMT +5

    Младенец стал первым в мире пациентом, которому «отредактировали» ДНК

    Младенец по имени Кэйджей из Пенсильвании стал первым человеком, успешно прошедшим терапию с использованием технологии CRISPR для лечения редкого генетического расстройства, передает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на CBS news

    младенец
    Фото: freepik.com

    Редкое и опасное метаболическое расстройство — дефицит карбамоилфосфатсинтетазы 1 (CPS1), которое нарушает способность организма избавляться от аммиака, что может привести к печеночной недостаточности и к отеку мозга у младенцев. До этого не существовало эффективных методов лечения, и такие пациенты обычно нуждаются в трансплантации печени.

    Врачи детской больницы Филадельфии разработали индивидуальную терапию, которая исправляет специфическую мутацию гена в печени пациента. Лечение включало доставку исправленного ДНК в клетки печени с помощью липидных наночастиц, что позволило избежать необходимости пересадки стволовых клеток, как в предыдущих CRISPR-терапиях для заболеваний крови. Терапия была проведена в течении 7 недель, и с тех пор состояние Кэйджея значительно улучшилось.

    Ранее сообщалось, что молекулярные биологи из США разработали подход, позволяющий остановить развитие сибирской язвы на последних стадиях, что в прошлом было невозможно сделать при помощи уже существующих лекарств от данной инфекции.

    Теги:
    Дети Здоровье Мировые новости США
    Адель Харламова
    Адель Харламова
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