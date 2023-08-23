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    21:10, 22 Август 2023 | GMT +6

    Младенец весом почти 7 кг родился в Актау

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    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Мангистауский областном перинатальном центре сообщили о рождении ребенка с богатырским весом - 6 кг и 880 граммов. Состояние младенца оценивают как удовлетворительное, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Lada.kz.

    Младенец-богатырь весом свыше 6 килограммов родился в Актау.
    Мать малыша - жительница Мунайлинского района, это ее четвертый ребенок. Как признаются врачи, она чувствует себя удовлетворительно. Роженицу прооперировали методом кесарева сечения.
    «Во время осмотра мы выявили, что у роженицы очень большой плод. Тогда мы собрали консилиум и решили, что роженице нужно рожать путем кесарева сечения. Операция прошла успешно. Подобные случаи являются редкостью, ведь рождение младенцев с таким внушительным весом - это исключительное явление», - сообщили в областном перинатальном центре.
    Ребенок вместе с мамой находились под присмотром врачей несколько дней, после чего их выписали домой. На момент выписки вес ребенка составлял 6 кг 280 граммов.
    В акушерстве нередко встречаются случаи рождения детей с большим весом. Крупными считаются дети свыше четырех килограммов, а младенцев тяжелее 5000 граммов называют гигантами.


    Теги:
    Мангистауская область Здравоохранение Главная
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