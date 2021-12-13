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Младенец весом более шести килограммов родился в Алматы

13 Декабря 2021 14:44
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Младенец весом более шести килограммов родился в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Центре перинатологии и детской кардиохирургии родился богатырь, весом 6 килограммов 280 граммов и ростом 66 сантиметров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Ребенок родился путем проведения операции кесарева сечения на сроке 40 недель.

«Состояние мамы сейчас удовлетворительное, это ее первый ребенок, ей 20 лет. Ребенок находится рядом с мамой. Новорожденный абсолютно здоров, он под наблюдением врачей»,- отметила директор центра Гульнара Нурланова.

По словам директора, это самый крупный ребенок, который родился в Центре перинатологии и детской кардиохирургии.

«У нас рождались дети крупные, последний случай был новорожденный весом 5 кг 800 грамм, но 6 кг 280 грамм это впервые в нашем центре», - сказала Гульнара Нурланова.

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#Алматы   #Здравоохранение   #Общество   #Демография  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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