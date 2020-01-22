Младенец умер в роддоме Алматы: причины выясняются

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В перинатальном центре Алматы скончался новорожденный, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Родные малыша ранее сообщили, что причиной смерти могла стать прививка от гепатита. Однако в управлении общественного здоровья города не подтверждает смерть младенца от вакцинации.

«Создана комиссия совместно с Комитетом контроля качества безопасности товаров и услуг МЗ РК, в состав которой вошли представители высших медучреждений, независимые эксперты. По результатам комиссионной проверки будут выяснены причины и обстоятельства летального исхода. Управление выражает искренние соболезнования, данный факт находится на контроле руководства города. Заключение комиссионной проверки будет передано в правоохранительные органы для дачи правовой оценки», - сообщили в управлении общественного здоровья.