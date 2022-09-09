Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл примет участие в Съезде духовных лидеров в Нур-Султане

КАЗАНЬ. КАЗИНФОРМ - Состоялась рабочая поездка Посла Казахстана в России Ермека Кошербаева в Казань, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу посольства.

В ходе встречи с председателем Государственного Совета Республики Татарстан Фаридом Мухаметшиным обсужден широкий круг вопросов по всему спектру сотрудничества. В частности, отмечены хорошая динамика торгово-экономических связей, успешная реализация совместных проектов в нефтегазохимическом и машиностроительном секторах, укрепление культурно-гуманитарных контактов. Было подчеркнуто, что потенциал сотрудничества еще не исчерпан, и имеются хорошие возможности для его наращивания. Как один из наиболее динамично развивающихся субъектов РФ, Татарстан занимает особое место в многогранных казахстанско-российских отношениях. Фарид Мухаметшин сообщил, что в конце текущей недели по поручению Президента Татарстана примет участие в Первом международном Прииртышском Сабантуе в Абайской области.

C муфтием, главой Духовного управления мусульман Республики Татарстан (ДУМ РТ) Камилем хазратом Самигуллиным затронуты вопросы взаимодействия между Духовными управлениями мусульман Казахстана и Татарстана. Отмечена важность подготовки кадров в области теологического образования и духовно-просветительской деятельности. Особое внимание уделено вопросам воспитания молодого поколения на основе традиционных духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей.

Главной темой беседы с митрополитом Казанским и Татарстанским Кириллом стал предстоящий 14-15 сентября 2022 года в Нур-Султане VII Съезд лидеров мировых и традиционных религий. Владыка сообщил, что примет участие в форуме в составе официальной делегации РПЦ. Стороны подчеркнули настрой на дальнейшее конструктивное сотрудничество в поддержании и утверждении принципов межрелигиозного диалога, добрососедства и взаимоуважения.

В завершение визита Ермек Кошербаев посетил гала-концерт в рамках Дней культуры Казахстана в России, приуроченных к 30-летию установления дипломатических отношений между двумя странами. На сцене Татарского академического государственного театра оперы и балета имени Мусы Джалиля выступили оркестр народных инструментов имени Курмангазы, мастера домбры Секен Турысбеков, Батыржан Мыктыбаев и Айгуль Улкенбаева, ведущая солистка театра «Астана Опера» Салтанат Ахметова и другие исполнители и творческие коллективы Казахстана. Перед началом концерта в фойе театра была развернута выставка картин казахстанских художников из фонда Елабужского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника.

Также в рамках Дней культуры Казахстана в России в Казани состоялся показ казахстанских фильмов. Среди них особо выделяется картина «Тарлан», ставшая первой совместной работой творческой группы продюсеров, актеров, сценаристов, режиссеров Казахстана и Татарстана.

Фото: tatmitropolia.ru











