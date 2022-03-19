Митинг в поддержку Нового Казахстана прошел в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы состоялся санкционированный митинг городского филиала партии «AMANAT» в поддержку политических реформ, озвученных Президентом в Послании народу Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На митинге, прошедшем в сквере имени Шокана Уалиханова, собралось несколько сотен человек, а члены и депутаты партии рассказали о создании нового Казахстана.

«Мы все будем бороться за демократию и плюрализм в Казахстане. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил принять закон о регистрации партий. Теперь каждый гражданин Казахстана может реализовать свое конституционное право, заниматься политикой, участвовать в Мажилисе, маслихатах, выборах, баллотироваться. После изменения Конституции наша страна будет следовать принципам западной модели демократии», - сказал депутат Ерлан Саиров.

Он также призвал казахстанцев работать вместе во благо процветания страны.

Депутат Мажилиса Парламента Жанарбек Ашимжан также подчеркнул необходимость совместной работы для создания нового Казахстана.

«Есть поговорка: «Бір күн ұрыс болған жерде – қырық күн ырыс болмайды» (Не будет счастья 40 дней там, где была ссора). Трагедия января, которая вчера так волновала, должна привести нас к новому примеру. Для чего были организованы и кем были наполнены наши глаза слезами в те январские дни? Все это шаги были предприняты для предотвращения перехода казахстанского общества к обновлению, созиданию и преобразованию. В те дни члены фракции партии «AMANAT» посещали СИЗО, знакомились с положением задержанных и помогали людям, испытывающих горе», - заявил он.

Выступая перед собравшимися, Исполнительный секретарь партии «AMANAT» Асхат Оралов отметил, что казахстанцы, преодолевая испытания обрели свою независимость, которую необходимо беречь как самое дорогое наследие, как «аманат» предыдущих поколений.

«Сегодня мы можем уверенно сказать, что предложенные Президентом политические реформы открывают новую страницу в истории нашей страны и становятся точкой отсчета «Нового Казахстана», - сказал Асхат Оралов.

Член фракции «AMANAT» в Мажилисе Парламента РК Саясат Нурбек отметил, что Президентская программа политических преобразований создает новую культуру диалога между партией и гражданским обществом. Преемственность, справедливость и прогресс становятся ключевыми направлениями реформ.

Один из городских предпринимателей Нуркен Рахимов также призвал казахстанцев объединиться. Только в стабильной стране можно вести бизнес и развиваться.

«В январе я своими глазами увидел, что бывает, когда нарушен мир и спокойствие в стране. Я на себе почувствовал, как легко можно потерять все, что есть у тебя: мир, покой, спокойную жизнь. И знаете, я не хочу, чтобы это снова повторилось», - поделился он.

По словам депутата Мажилиса Парламента Динары Закиевой, «AMANAT», по сути, единственная партия в Казахстане, которая соблюдает гендерный баланс.

«Чем больше женщин в политике, тем эффективнее решаются вопросы социальной защиты населения, вопросы материнства и детства», - заявила она.

В свою очередь, вице-президент Международного общества казахского языка Максим Рожин отметил, что благодаря системной политике в нашей стране нет ущемления по языковым принципам.

«Моя родина – Казахстан. Я всегда готов внести свой вклад в развитие нашей независимой страны вместе с членами партии», - сказал он.

Активист партии Айсулу Ерниязова акцентировала внимание собравшихся на возможностях для молодежи.

«Сформирован Президентский молодежный кадровый резерв – это прозрачный и эффективный социальный лифт для молодежи. Это возможность для наиболее квалифицированных, амбициозных и креативных молодых людей занять руководящие должности в системе госуправления», - подчеркнула Айсулу Ерниязова.

Также на митинге выступил депутат Мажилиса Айдос Сарым, секретарь городского маслихата Станислав Канкуров, журналист Сергей Пономарев, предприниматель Ларион Лян, профессор, доктор исторических наук Ханкелди Абжанов, многодетная мать Сана Жандай, певец Ибрагим Ескендир и другие.