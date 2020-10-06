Митинг в Бишкеке: 122 человека госпитализированы, четверо в реанимации

БИШКЕК. КАБАР-КАЗИНФОРМ - По данным на 24:00 ночи госпитализированы 122 человека, пострадавшие в ходе разгона митинга в Бишкеке, сообщили в Министерстве здравоохранения страны. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Кыргызское национальное информационное агентство «Кабар».

По данным ведомства, в Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии поступило всего 65 пострадавших, из них 40 представители силовых структур. 2 пострадавших с переломами госпитализированы в отделение реанимации, состояние врачами оценивается как тяжёлое.

В Национальный госпиталь поступили 40 пострадавших, из них 2 пострадавших с закрытыми черепно-мозговыми травмами госпитализированы в отделение реанимации.

В Городскую клиническую больницу №1 поступили двое пострадавших

В Чуйскую областную больницу поступили 7 пострадавших, после оказания первичной медико-санитарной помощи отправлены в удовлетворительном состоянии на амбулаторное лечение.

В Национальный хирургический центр поступило 7 пострадавших, из них 1 амбулаторно.

Умерших нет.

«Также зафиксировано нападение на фельдшера Центра экстренной медицины г. Бишкек. С травмой головы, ушибленной раной теменной области госпитализирована в БНИЦТиО. Разбиты две машины скорой медицинской помощи», - отметили в Минздраве.

Ранее сообщалось, что в стационары Бишкека поступили 16 пострадавших в митинге в Бишкеке.

Отметим, что на площадь Ала-Тоо вышли митингующие, которые требуют не признавать итоги парламентских выборов, которые состоялись в Кыргызстане 4 октября. Затем митингующие пошли в сторону Белого дома.

Президент Кыргызстана встретится с лидерами 16 партий, принявших участие в выборах.