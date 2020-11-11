Митинг оппозиции проходит в Ереване

ЕРЕВАН. КАЗИНФОРМ – В Ереване проходит митинг оппозиции, требующей отставки Премьер-министра Никола Пашиняна и формирования временного правительства. Действия оппозиции являются реакцией на подписание совместного заявления Президентом РФ Владимиром Путиным, Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Премьер-министром Армении Николом Пашиняном о полном прекращении военных действий в зоне нагорнокарабахского конфликта. Об этом передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В центре Еревана на Площади Свободы проходит митинг оппозиции, не согласной с условиями прекращения огня в зоне нагорнокарабахского конфликта, отмеченными в совместном трехстороннем заявлении лидеров РФ, Азербайджана и Армении. Оппозиция в составе 17 партий в ходе митинга представила свой план выхода из сложившейся ситуации: создание «Комитета национального спасения», отставка Никола Пашиняна и роспуск действующего правительства, формирование временного правительства. Участники и организаторы митинга требуют также созыва внеочередного заседания Парламента. После митинга его участники с Площади Свободы двинулись к зданию Правительства Армении, откуда позже направились к зданию Парламента, передает «Арменпресс».

Полиция Армении накануне предупредила организаторов митинга о сохраняющимся запрете на проведение массовых акций в условиях действующего в стране военного положения. По сообщениям «Арменпресс», на 15.30 по времени Нур-Султана полиция подвергла приводу 79 человек.

Напомним, Президентом Азербайджанской Республики Алиевым, Премьер-министром Республики Армения Пашиняном и Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным 9 ноября подписано заявление, в котором объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорнокарабахского конфликта с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 года.