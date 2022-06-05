Миссии отмечают хорошую организацию процесса голосования на референдуме – МИД РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В мониторинге выборов принимают участие 215 представителей иностранных СМИ. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра иностранных дел РК Роман Василенко, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По вопросу организации работы с международными наблюдателями. Как ранее сообщалось, Центральная комиссия референдума РК аккредитовала 272 наблюдателя от 10 международных организаций, 13 центральных избирательных органов зарубежных стран, а также 41 иностранного наблюдателя от дипломатического корпуса, аккредитованного в РК. Кроме того, в мониторинге выборов принимают участие 215 представителей иностранных СМИ», - сказал Роман Василенко.

В целом, как сообщил представитель внешнеполитического ведомства, миссии отмечают хорошую организацию процесса голосования, в соответствии с национальным законодательством и международными стандартами.

«Положительно оценивается организационная работа Центральной комиссии референдума и территориальных комиссий. Отмечается высокая явка, а также реально праздничный настрой некоторых избирателей», - добавил Роман Василенко.

«У миссии наблюдателей от СНГ нет каких-то серьезных замечаний ни к технической стороне подготовки проведения референдума, ни по возможным нарушениям действующего законодательства. Все в рамках законодательства Казахстана, в рамках международных норм по обеспечению прозрачности и демократичности идущего процесса голосования на этом референдуме», - сообщил глава миссии наблюдателей от Исполнительного комитета СНГ Леонид Анфимов.

Генеральный секретарь – руководитель секретариата совета Миссии наблюдателей МПА СНГ Дмитрий Кобицкий сказал: «Видим активную работу Центральной комиссии референдума. Все достаточно квалифицированы и хорошо подготовлены к процессу. Также хотелось отметить, что с семи утра достаточно хорошая активность населения».

Представители миссии ПА ОДКБ в ходе пресс-конференции также отметили высокую организацию проведения референдума, активное участие населения, высокую гражданскую зрелость как старшего, так и молодого поколения.

Миссия от СНГ самая многочисленная – аккредитованы 144 человека. Они проводили наблюдение за референдумом в Нур-Султане, Алматы, Шымкенте и четырех областных центрах.

Наблюдатели от ЦИК России и Кыргызстана отметили высокую активность среди населения на референдуме и отсутствие нарушений.

Традиционно для наших выборов своих наблюдателей направило Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ) в формате Миссии по оценке референдума, в состав которой входят 10 человек.

«В целом, в период подготовки к голосованию мы отмечали повышенный интерес к первому референдуму в Казахстане за 27 лет, что многими нашими международными партнерами воспринимается как четкое свидетельство следования демократическим процессам и процедурам в нашей стране в духе происходящих в стране важных изменений», - заключил Роман Василенко.