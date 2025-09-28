РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:00, 28 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Мишель Джозеф из Монголии соединила традиции и современность на сцене Silk Way Star

    В международном музыкальном конкурсе Silk Way Star яркое выступление представила певица из Монголии Мишель Джозеф. В первом эпизоде она исполнила композицию «Bundan Ulaan»,  и этот номер стал одним из главных, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    Мишель Джозеф из Монголии соединила традиции и современность на сцене Silk Way Star в Астане
    Кадр из видео

    Мишель Джозеф – известная монгольская певица и автор песен. Ее творчество выделяется уникальным сочетанием традиционного уртын дуу (протяжная песня) с современными жанрами – поп, R&B и фанк. Артистка поет на монгольском и английском языках, органично соединяя национальное звучание с мировыми музыкальными тенденциями.

    В ее творческом багаже – участие в популярных телепроектах:

    • «My Voice» (2016) – заняла третье место;
    • «Your Sounds Familiar» – получила награду «Лучший участник»;
    • шоу «That’s My Jam» – выступала в качестве приглашенной исполнительницы.

    В первом международном вокальном конкурсе Silk Way Star в Казахстане певицу высоко оценили члены жюри: максимальные 10 баллов ей поставили представители Узбекистана, Армении, Китая, Азербайджана, Казахстана, Туркменистана, Таджикистана, Малайзии и Кыргызстана.

    Мишель активно делится творчеством с публикой в соцсетях. 

    Отметим, что новые выпуски международного вокального конкурса Silk Way Star выходят каждую неделю на телеканале Jibek Joly. А финальное гранд-шоу состоится 22 ноября в прямом эфире казахстанского телеканала и ведущих телеканалов стран-участниц. Полные версии программ доступны также на официальном YouTube-канале проекта.

     

    Теги:
    Культура Silk Way Star Музыка JIBEK JOLY Монголия
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
    Автор
    Сейчас читают