Мишель Джозеф из Монголии соединила традиции и современность на сцене Silk Way Star

Мишель Джозеф – известная монгольская певица и автор песен. Ее творчество выделяется уникальным сочетанием традиционного уртын дуу (протяжная песня) с современными жанрами – поп, R&B и фанк. Артистка поет на монгольском и английском языках, органично соединяя национальное звучание с мировыми музыкальными тенденциями.

В ее творческом багаже – участие в популярных телепроектах:

«My Voice» (2016) – заняла третье место;

«Your Sounds Familiar» – получила награду «Лучший участник»;

шоу «That’s My Jam» – выступала в качестве приглашенной исполнительницы.

В первом международном вокальном конкурсе Silk Way Star в Казахстане певицу высоко оценили члены жюри: максимальные 10 баллов ей поставили представители Узбекистана, Армении, Китая, Азербайджана, Казахстана, Туркменистана, Таджикистана, Малайзии и Кыргызстана.

Мишель активно делится творчеством с публикой в соцсетях.

