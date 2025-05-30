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    19:23, 29 Май 2025 | GMT +5

    Мы сделали шаг к переходу на односменные школы — министр просвещения РК

    Возвращение казахстанских школьников с призами с международных конкурсов — результат большой поддержки со стороны государства. Об этом сообщил министр просвещения РК Гани Бейсембаев в подкасте BIZDIÑ ORTA, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Мы сделали шаг к переходу на односменные школы — министр просвещения Гани Бейсембаев
    Фото: кадр из видео

    — Мы планируем в этом году полностью решить проблему трехсменных школ. Например, вчера при разговоре с акиматом Туркестанской области они сообщили: «Мы не ожидали, что в регионе за 70-летнюю историю будут ликвидированы трехсменные школы. Национальные проект содействует полному решению этой проблемы в нашем регионе. У нас осталось только 2-3 трехсменные школы. С ними тоже решим в этом году». Мы даже переходим с трехсменных школ на односменные. Уже сейчас в стране более 3 тысяч школ работают в одну смену. Даже в Астане есть односменные школы. В целом, мы начали делать шаги в сторону односменных школ. Это создает большие возможности для обучения детей до полудня, а после полудня для занятий дополнительным образованием. Считаю это решениями, способствующими получению детьми качественного образования формированию их полноценными гражданами, — сказал Гани Бейсембаев.

    По его словам, оказываемая государством финансовая и другая помощь начала давать свой результат.

    — Переход на одну смену и возвращение наших детей с призами с различных международных состязаний — это результат большой поддержки, оказываемой государством сфере образования в течение последних 6 лет, — сказал министр.

    Теги:
    Минпросвещения РК BIZDIÑ ORTA Дети Гани Бейсембаев школа
    Муратбек Макулбеков
    Муратбек Макулбеков
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