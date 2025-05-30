Мы сделали шаг к переходу на односменные школы — министр просвещения РК

— Мы планируем в этом году полностью решить проблему трехсменных школ. Например, вчера при разговоре с акиматом Туркестанской области они сообщили: «Мы не ожидали, что в регионе за 70-летнюю историю будут ликвидированы трехсменные школы. Национальные проект содействует полному решению этой проблемы в нашем регионе. У нас осталось только 2-3 трехсменные школы. С ними тоже решим в этом году». Мы даже переходим с трехсменных школ на односменные. Уже сейчас в стране более 3 тысяч школ работают в одну смену. Даже в Астане есть односменные школы. В целом, мы начали делать шаги в сторону односменных школ. Это создает большие возможности для обучения детей до полудня, а после полудня для занятий дополнительным образованием. Считаю это решениями, способствующими получению детьми качественного образования формированию их полноценными гражданами, — сказал Гани Бейсембаев.