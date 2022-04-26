Миржан Сатканов назначен акимом Уральска

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – Ранее должность акима Уральска занимал Абат Шыныбеков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт агентства Mgorod.kz.

Миржан Сатканов родился 13 мая 1977 года.

Окончил университет имени Докуз Еулул в Турции по специальности «Экономист».

Трудовой путь начал с ведущего специалиста отдела финансов Уральска.

В разные годы занимал должности главного специалиста, начальника отдела, замначальника, а позже и руководителя управления предпринимательства и промышленности ЗКО.

В течение года возглавлял управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЗКО. Затем был назначен заместителем акима области.

С сентября 2019 года возглавлял Бурлинский район.