Мыржакып Дулатов и Димаш: казахстанский культурный код раскрыли в Пекине

Ведущие издательства Казахстана презентовали национальную литературу в столице Китая. Мероприятие прошло в Культурном центре РК в КНР, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Пекине.

Творческая встреча «Издательское дело Казахстана: продвижение национальной литературы на мировой арене» объединила презентации современной казахстанской поэзии, прозы, а также уникальных фотоальбомов, посвященных национальной идентичности и исторической памяти.

На мероприятии выступили президент Ассоциации издателей, полиграфистов и книгораспространителей Казахстана Адиль Койтанов, директор Национальной библиотеки РК Газиза Нургалиева, президент корпорации «Атамура» Рахымгали Кул-Мухаммед, директор культурного фонда «NOMAD» Баян Кабылаш и другие.

Фото: Берик Табынбаев/Kazinform

В рамках встречи член Союза писателей Казахстана, поэт Алмас Ахметбек презентовал переведенную на китайский язык книгу «Избранные стихи современной казахской поэзии». Президент издательства «Алматыкітап баспасы» Гаухар Саймасаева представила знаковые книжные новинки, включающие фотоальбомы «Димаш Кудайберген: Бесконечная музыка» и «Туркестан».

Также участникам были презентованы роман «Бақытсыз Жамал» («Несчастная Жамал») Мыржакыпа Дулатова от издательства «Мектеп», книги «Казахские традиции и обычаи» и «Юрта» корпорации «Атамура», а также сборник «О чем говорят современные казахстанские авторы?» издательства «ADAM Fiction» и другие литературные труды.

Фото: Берик Табынбаев/Kazinform

В комментарии для Kazinform Гаухар Саймасаева отметила, что «Алматыкітап баспасы» активно развивает сотрудничество с китайскими партнерами, в том числе в сфере цифровизации образования. По ее словам, совместно с разработчиками из Шэньчжэня запущен проект Smart Class, интегрирующий казахстанскую платформу электронных учебников в интерактивное школьное оборудование.

— На 32-ю международную книжную выставку, проходящую в Пекине с 16 по 21 июня, мы привезли две знаковые новинки. Первая — фотоальбом «Туркестан», презентованный Главой государства президентам других стран в ходе майского саммита. Вторая — книга-фотоальбом «Димаш Кудайберген: Бесконечная музыка», завоевавшая в этом году награду за лучший дизайн. Книги будут переданы в дар Национальной библиотеке Китая, а на июль запланированы масштабные презентации в Астане и Алматы, — добавила она.

Фото: Берик Табынбаев/Kazinform

Участники встречи особо отметили высокую значимость подобных мероприятий в укреплении двустороннего сотрудничества между издательствами РК и КНР, а также в углублении культурно-гуманитарных связей. В завершение вечера издательства передали в дар Культурному центру Казахстана в Пекине привезенные труды.

Ранее сообщалось, что писатели Казахстана и Китая договорились о сотрудничестве.