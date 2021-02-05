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Мировые цены на продовольствие в январе резко выросли

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
5 Февраля 2021, 06:30
Мировые цены на продовольствие в январе резко выросли

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - Индекс продовольственных цен в январе 2021 года вырос на 4,3 процента и достиг рекордного показателя с июля 2014 года. Об этом в четверг сообщают эксперты Продовольственной и сельскохозяйственной ООН (ФАО), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Новости ООН».

Больше всего поднялись мировые цены на зерновые – на 7,1 процента. Этому способствовало, в первую очередь, резкое повышение международных цен на кукурузу – они выросли на 11,2 процента, что объясняется дальнейшим сокращением предложения на мировом уровне на фоне масштабных закупок со стороны Китая и снижения объемов производства и запасов в США, а также временной приостановкой лицензий на экспорт кукурузы в Аргентине.

Цены на пшеницу повысились на 6,8 процента под влиянием роста мирового спроса и прогнозируемого сокращения объемов продаж со стороны Российской Федерации, где с марта 2021 года пошлины на экспорт пшеницы увеличатся вдвое.

В ФАО также сообщают о росте цен на сахар – на 8,1 процента – на фоне высокого мирового импортного спроса и опасений, связанных с сокращением предложения в Европейском союзе, России и Таиланде и засушливой погодой в Южной Америке.

Индекс цен на молочные и мясные продукты, по данным ФАО, вырос соответственно на 1,6 процента и 1 процент.

На фото - рынок в курортном городе Агадир, Марокко Фото ФАО/А.Бенедетти


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