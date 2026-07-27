Мировой рынок круизов обновил рекорд: число пассажиров превысило 37 миллионов

Мировой рынок морских круизов продолжает уверенно расти, несмотря на экономическую нестабильность, высокие цены на энергоносители и международные конфликты, передает Kazinform со ссылкой на DW .

В 2025 году число круизных путешествий превысило 37 млн, что стало новым историческим рекордом.

Международная ассоциация круизных компаний прогнозирует дальнейшее увеличение спроса. В 2026 году число пассажиров, по оценкам организации, превысит 38 млн, а к 2029 году достигнет 42 млн.

Экономисты объясняют такую тенденцию изменением потребительских привычек. Даже в условиях замедления экономики многие предпочитают не отказываться от путешествий и впечатлений, сокращая расходы на покупку автомобилей, мебели или других товаров.

Существенную часть доходов круизных операторов формируют не продажи билетов, а дополнительные сервисы на борту. Экскурсии, рестораны, спа-программы, казино и напитки обеспечивают компаниям значительную долю прибыли.

Крупнейшим рынком морских круизов остаются США. За прошлый год американские туристы совершили 20,6 млн круизных путешествий.

Второе место занимает Германия. В 2025 году жители страны отправились в морские круизы около трех миллионов раз, что примерно на 10% больше по сравнению с предыдущим годом.

Рост отрасли сопровождается и новыми вызовами. Из-за ситуации на Ближнем Востоке компании пересматривают маршруты, а ужесточение экологических требований требует вложений в строительство более экологичных судов и использование новых видов топлива. Кроме того, многие операторы продолжают восстанавливать бизнес после последствий пандемии.

Несмотря на эти факторы, аналитики ожидают, что мировой спрос на морские круизы в ближайшие годы продолжит увеличиваться.

Ранее сообщалось, что более 120 пассажиров и членов экипажа круизного лайнера Princess Cruises, причалившего в Сан-Франциско, заразились кишечным вирусом во время рейса.