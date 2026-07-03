125 человек заразились кишечным вирусом на круизном лайнере в США

Более 120 пассажиров и членов экипажа круизного лайнера Princess Cruises, причалившего в Сан-Франциско в четверг, заразились кишечным вирусом во время рейса, сообщили федеральные органы здравоохранения, передает Kazinform со ссылкой на Associated Press.

Судно Ruby Princess совершало 20-дневный круговой рейс из Сан-Франциско в Канаду и на Аляску, когда норовирусом заболели 102 пассажира и 23 члена экипажа, сообщили в Центрах по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

Норовирус крайне заразен и часто передается через пищу или поверхности, особенно в условиях скопления людей. Для большинства людей болезнь протекает недолго, однако может быть опасна для людей с хроническими заболеваниями, детей младшего возраста и лиц старше 65 лет. Симптомы включают внезапную рвоту, диарею и боли в животе, которые могут продолжаться до трех дней.

Вспышка на Ruby Princess, вышедшем в рейс 12 июня, была зарегистрирована в CDC в субботу. Официальные лица уточнили, что не все заболевшие болели одновременно и не все были больны в момент прибытия или отплытия судна. На борту находились 3 032 пассажира и 1 144 члена экипажа.

Princess Cruises сообщила, что экипаж оперативно отреагировал на ситуацию и ввел усиленные санитарные протоколы на всем судне. Перед следующим рейсом, запланированным на этот же четверг, корабль будет тщательно вымыт и продезинфицирован.

По данным CDC, с начала текущего года на круизных судах в зоне его юрисдикции было зафиксировано семь вспышек инфекционных заболеваний, преимущественно вызванных норовирусом.

Большинство вспышек норовируса происходит, когда уже зараженные люди передают вирус окружающим напрямую — например, при совместном использовании еды или столовых приборов. Вспышки также могут распространяться через пищу, воду или зараженные поверхности.

Ключевой мерой профилактики норовирусной инфекции остается частое мытье рук — особенно после посещения туалета и перед едой. Рекомендуется использовать мыло и воду, тщательно намыливая руки не менее 20 секунд. Одного антисептика для рук недостаточно, поскольку он плохо справляется с норовирусом, отмечают в CDC.