Мировой рынок газа установил сразу несколько рекордов

Мировой спрос на природный газ в 2025 году вырос на 1,7% по сравнению с предыдущим годом и достиг рекордных 4 трлн 202 млрд кубометров, передает Kazinform со ссылкой на Anadolu .

Об этом свидетельствуют данные доклада «Глобальный газовый отчет — 2026», подготовленного Международным газовым союзом (IGU) и компанией Snam.

Согласно отчету, в 2025 году рекордных показателей достигли не только спрос на природный газ, но также его предложение и мировая торговля сжиженным природным газом (СПГ).

Мировое предложение газа увеличилось за год на 52 млрд кубометров и достигло 4 трлн 147 млрд кубометров. Наибольший вклад в рост предложения внесла Северная Америка — 54 млрд кубометров. На Ближнем Востоке предложение увеличилось на 11 млрд кубометров, в Азии — на 6 млрд, в Южной Америке — на 2 млрд кубометров.

Рост мирового спроса составил 69 млрд кубометров. Основными драйверами стали Азия, Ближний Восток и Европа.

В Азии спрос вырос на 25 млрд кубометров, на Ближнем Востоке — на 18 млрд, в Европе — примерно на 10 млрд кубометров. В Африке потребление увеличилось на 6 млрд кубометров, в Северной Америке — на 5 млрд, в Южной Америке — на 4 млрд, в России — на 3 млрд кубометров. Единственным регионом, где спрос снизился, стала Океания.

Наибольший абсолютный прирост среди секторов потребления был зафиксирован в жилищном и коммерческом сегментах — 32 млрд кубометров. В значительной степени этому способствовали холодные погодные условия зимой в Северной Америке.

Азия стала главным драйвером роста спроса

В Азии потребление природного газа в 2025 году увеличилось на 25 млрд кубометров. Около 64% общего роста спроса в регионе пришлось на электроэнергетику, а также жилищный и коммерческий секторы. Основной рост был зафиксирован в Восточной и Юго-Восточной Азии.

В Европе спрос на природный газ вырос примерно на 10 млрд кубометров, или на 2,3%. Холодная погода в начале года и низкая выработка ветровой энергии в зимний период привели к увеличению использования газа для производства электроэнергии. Спрос на газ в европейской электроэнергетике вырос на 9 млрд кубометров.

В Северной Америке потребление газа увеличилось на 5 млрд кубометров. При этом спрос в жилищном и коммерческом секторах вырос на 21 млрд кубометров, в промышленности — на 2 млрд, тогда как использование газа для производства электроэнергии сократилось на 18 млрд кубометров.

На Ближнем Востоке спрос вырос на 2,9%

На Ближнем Востоке потребление природного газа в 2025 году увеличилось на 18 млрд кубометров, или на 2,9%.

Основными факторами роста стали промышленность и электроэнергетика. Спрос со стороны промышленного сектора увеличился на 15 млрд кубометров, или на 9,5%, а в электроэнергетике — на 11 млрд кубометров, или на 4,2%.

В Турции спрос на природный газ за год вырос на 4 млрд кубометров.

Мировая торговля СПГ достигла 580 млрд кубометров

Мировая торговля сжиженным природным газом в 2025 году также достигла исторического максимума, увеличившись на 43 млрд кубометров — до 580 млрд кубометров.

Несмотря на сокращение импорта СПГ Китаем на 10 млрд кубометров по сравнению с 2024 годом, страна сохранила статус крупнейшего импортера СПГ в мире. За Китаем следуют Япония с 91 млрд кубометров и Южная Корея с 67 млрд кубометров.

Импорт СПГ в Европу в 2025 году вырос на 32 млрд кубометров. Как отмечается в докладе, это отражает структурную трансформацию европейского энергетического рынка и стремление Европы сократить зависимость от российского трубопроводного газа.

Более половины европейского импорта СПГ было обеспечено поставками из США.

Согласно прогнозу, после рекордного уровня 2025 года мировой спрос на природный газ в 2026 году может сократиться на 7 млрд кубометров.

Ожидается, что одним из факторов снижения станет кризис вокруг Ормузского пролива, который в первой половине 2026 года может привести к сокращению спроса на газ, особенно на чувствительных к ценам рынках развивающихся стран Азии и Африки.

TANAP отмечен среди примеров цифровизации

В докладе также отмечены цифровые технологии, применяемые в газовой инфраструктуре Турции.

В частности, Транс-Анатолийский газопровод (TANAP) назван одним из современных примеров использования технологии цифрового двойника.

С помощью этой технологии оцениваются эксплуатационные процессы и целостность трубопровода при различных сценариях работы. По оценке авторов доклада, такая система способствует своевременному и основанному на данных управлению рисками.

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