Мировой океан нагрелся до рекордной температуры: каковы последствия

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Слишком теплые океаны поглощают меньше углерода. Кроме того, из-за высоких температур быстрее повышается уровень моря, а рыбы перемещаются в более прохладные места, что нарушает цепочки питания, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.



Средняя температура поверхности мирового океана на этой неделе достигла максимального значения за всю историю наблюдений и составила 20,96°C, сообщает Служба климатических изменений «Коперник».

Этот показатель побил рекорд, установленный в 2016 году — 20,95°C, и, по мнению ученых, вполне вероятно, что новый рекорд также будет побит, поскольку обычно максимальные температуры наблюдаются в марте, а не в августе.

На прошлой неделе в Средиземном море была зафиксирована самая высокая за всю историю наблюдений температура поверхности моря — 28,71°C. Температура воды в районе архипелага Флорида-Кис была похожа на температуру в джакузи: она превысила 38°C и, возможно, побила мировой рекорд.

В прошлую пятницу Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) сообщило, что температура воды в Северной Атлантике, возможно, является самой высокой за всю историю наблюдений. Причем она согрелась гораздо раньше, чем обычно: предыдущие рекорды были установлены в сентябре.

По данным МГЭИК, в период с 1982 по 2016 год частота морских волн жары удвоилась. С 1980-х годов они также стали более продолжительными и интенсивными.

Эксперты предупреждают, что это может иметь катастрофические последствия для планеты.

Насколько горячи наши океаны?

Северная Атлантика обычно начинает прогреваться в марте после зимы и достигает пика температуры в сентябре. Однако с апреля этого года рекорды сменяют друг друга.

NOAA утверждает, что Северная Атлантика будет становиться только горячее «на протяжении всего августа». Вполне вероятно, что рекорд будет побит снова.

По данным Службы «Коперник», средняя глобальная температура поверхности моря «значительно превысила» те значения, которые ранее наблюдались в это время года. Там добавляют, что высокая температура поверхности моря способствовала исключительно теплому июлю, наблюдавшемуся во всем мире.

Высокие температуры, вероятно, частично обусловлены погодным явлением Эль-Ниньо. Оно возникает, когда теплая вода поднимается к поверхности в южной части Тихого океана и способствует повышению глобальной температуры.

Пока что нынешний Эль-Ниньо еще слаб, а значит, по мере его развития температура океана, скорее всего, еще больше повысится.

Однако подобные погодные явления усугубляются и изменением климата.

«Чем больше мы сжигаем ископаемого топлива, тем больше избыточного тепла забирают океаны, а значит, тем больше времени потребуется для их стабилизации и возвращения на прежний уровень», — сказала BBC доктор Саманта Бёрджесс из Службы «Коперник».

Какое влияние окажет потепление мирового океана?

Океаны играют важную роль в регулировании климата Земли. Они поглощают тепло, определяют погодные условия и поглощают углерод.

Однако по мере потепления они все менее эффективно поглощают CO2, что приводит к увеличению содержания этого парникового газа в атмосфере.

Кроме того, по мере потепления воды тают льды, что увеличивает интенсивность подъема уровня моря. Высокая температура океана может увеличить вероятность возникновения ураганов, циклонов, штормов и экстремальных погодных явлений.

Более жаркие океаны оказывают влияние и на морскую фауну: киты и некоторые виды рыб перемещаются в более холодные воды, что нарушает пищевую цепочку. Рекордно высокие температуры также подвергают риску кораллы: рифы у побережья Флориды могут потускнеть из-за жары.



Ранее сообщалось, что два июльских наблюдения тревожат ученых, поскольку потенциально указывают на ускорение потепления и ставят под сомнение нынешние прогнозы, а значит, и адекватность заявленных планов смягчения причин и последствий природных катаклизмов.