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    23:00, 24 Январь 2024 | GMT +6

    Мировых звезд легкой атлетики соберет турнир в Астане

    Мировых звезд легкой атлетики соберет турнир в Астане
    Фото: пресс-служба акимата города Астаны

    27 января в Астане впервые пройдет престижный турнир по легкой атлетике в помещении серии World Indoor Tour Gold – Astana Indoor Meet for Amin Tuyakov Prizes. На турнир съедутся олимпийские чемпионы, мировые рекордсмены, титулованные спортсмены из 45 стран, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу акимата столицы.

    World Indoor Tour Gold является аналогом (в помещении) известной серии «Бриллиантовая лига» и проводится ежегодно, собирая лучших спортсменов мира.

    На турнир в Астану приедут такие звезды спорта, как чемпион Олимпиады в Токио, мира, Европы, 12-кратный рекордсмен мира Арман Дюплантис из Швеции, обладатель золота Олимпийских игр в дисциплине 200 м, победитель чемпионата мира в эстафете, финала Бриллиантовой лиги в 2023 году Арне де Грасс из Канады, двукратная чемпионка мира в помещении в беге 60 м с барьерами, серебряная призерка Олимпиады Ниа Али из США, золотая медалистка чемпионата мира в дисциплине 100 м с барьерами, рекордсменка в этой категории, победительница трех последних финалов Бриллиантовой лиги Олуватобилоба Айомиде Амусан из Нигерии.

    В рамках Astana Indoor Meet for Amin Tuyakov Prizes запланированы следующие виды соревнований:

    Для мужчин:

    •  Бег на 60 метров
    •  Бег на 400 метров
    •  Бег на 3 000 метров
    • Бег на 60 метров с барьерами
    • Прыжки с шестом
    • Метание ядра

    Для женщин:

    • Бег на 60 метров
    • Бег на 400 метров
    • Бег на милю
    • Бег на 60 метров с барьерами
    • Прыжки в высоту
    • Прыжки в длину

    Ежегодно в календарь World Indoor Tour Gold входят только семь городов мира:

    Астана, Казахстан (27 января 2024 г.)

    Острава, Чехия (30 января 2024 г.)

    Бостон, США (4 февраля 2024 г.)

    Торунь, Польша (6 февраля 2024 г.)

    Льевен, Франция (10 февраля 2024 г.)

    Нью-Йорк, США (11 февраля 2024 г.)

    Мадрид, Испания (23 февраля 2024 г.)

    На турнир в столице соберутся 136 спортсменов из 45 стран. В соответствии с требованиями World Athletics призовой фонд составляет не менее 7 тысяч долларов США в каждой дисциплине.

    World Athletics Indoor Tour – это ежегодная серия соревнований по легкой атлетике в помещении, которые проводятся с 2016 года.

    Начало официальной программы турнира состоится в 15 часов 27 января.

    Вход для зрителей будет открыт за час до мероприятия.

    Теги:
    Спорт Легкая атлетика Астана Акимат
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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