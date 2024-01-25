Мировых звезд легкой атлетики соберет турнир в Астане

27 января в Астане впервые пройдет престижный турнир по легкой атлетике в помещении серии World Indoor Tour Gold – Astana Indoor Meet for Amin Tuyakov Prizes. На турнир съедутся олимпийские чемпионы, мировые рекордсмены, титулованные спортсмены из 45 стран, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу акимата столицы.

World Indoor Tour Gold является аналогом (в помещении) известной серии «Бриллиантовая лига» и проводится ежегодно, собирая лучших спортсменов мира.

На турнир в Астану приедут такие звезды спорта, как чемпион Олимпиады в Токио, мира, Европы, 12-кратный рекордсмен мира Арман Дюплантис из Швеции, обладатель золота Олимпийских игр в дисциплине 200 м, победитель чемпионата мира в эстафете, финала Бриллиантовой лиги в 2023 году Арне де Грасс из Канады, двукратная чемпионка мира в помещении в беге 60 м с барьерами, серебряная призерка Олимпиады Ниа Али из США, золотая медалистка чемпионата мира в дисциплине 100 м с барьерами, рекордсменка в этой категории, победительница трех последних финалов Бриллиантовой лиги Олуватобилоба Айомиде Амусан из Нигерии.

В рамках Astana Indoor Meet for Amin Tuyakov Prizes запланированы следующие виды соревнований:

Для мужчин:

Бег на 60 метров

Бег на 400 метров

Бег на 3 000 метров

Бег на 60 метров с барьерами

Прыжки с шестом

Метание ядра

Для женщин:

Бег на 60 метров

Бег на 400 метров

Бег на милю

Бег на 60 метров с барьерами

Прыжки в высоту

Прыжки в длину

Ежегодно в календарь World Indoor Tour Gold входят только семь городов мира:

Астана, Казахстан (27 января 2024 г.)

Острава, Чехия (30 января 2024 г.)

Бостон, США (4 февраля 2024 г.)

Торунь, Польша (6 февраля 2024 г.)

Льевен, Франция (10 февраля 2024 г.)

Нью-Йорк, США (11 февраля 2024 г.)

Мадрид, Испания (23 февраля 2024 г.)

На турнир в столице соберутся 136 спортсменов из 45 стран. В соответствии с требованиями World Athletics призовой фонд составляет не менее 7 тысяч долларов США в каждой дисциплине.

World Athletics Indoor Tour – это ежегодная серия соревнований по легкой атлетике в помещении, которые проводятся с 2016 года.

Начало официальной программы турнира состоится в 15 часов 27 января.

Вход для зрителей будет открыт за час до мероприятия.