Мировые цены на нефть на 16 июня

Мировые цены на нефть продолжают снижаться на фоне ожиданий сделки США и Ирана, передает корреспондент агентства Kazinform.

По состоянию на утро 16 июня стоимость нефти марки Brent составила 82,94 долларов за баррель. Американская нефть WTI торговалась на уровне 80,70 долларов за баррель, а российская Urals — 72,55 долларов за баррель.

Накануне котировки Brent потеряли почти 3,9%, опустившись до примерно 84 долларов за баррель.

Ранее сообщалось, что США и Иран достигли договоренности о мирном соглашении. Официальная церемония подписания мирного соглашения может состояться 19 июня в Швейцарии.

Предполагается, что мирное соглашение между двумя странами может привести к открытию Ормузского пролива и увеличению предложения сырья на мировом рынке.

Соглашение о прекращении огня между США и Ираном уже получило поддержку со стороны ООН.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев также приветствовал достигнутые договоренности между Вашингтоном и Тегераном.

Несмотря на резкое снижение нефтяных котировок после политических заявлений, эксперты отмечают, что неопределенность на рынке сохраняется.