Мировые лидеры выражают соболезнования Ирану

Лидеры на Ближнем Востоке и за его пределами выражают свои соболезнования после того, как президент Ирана Ибрахим Раиси и еще восемь человек погибли в результате крушения вертолета в воскресенье, передает агентство Kazinform со ссылкой на CNN.

Бывший президент Ирана Хасан Рухани выразил свои «соболезнования по поводу мученической смерти» Раиси, министра иностранных дел и других пассажиров и членов экипажа, погибших в катастрофе.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди написал в X: «Глубоко опечален и шокирован трагической гибелью Сейида Ибрахима Раиси, президента Исламской Республики Иран. Его вклад в укрепление индийско-иранских двусторонних отношений будут всегда помнить. Мои искренние соболезнования его семье и народу Ирана. Индия поддерживает Иран в это время скорби»

Премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа ас-Судани выразил «искренние соболезнования и сочувствие» Высшему руководителю Ирана аятолле Али Хаменеи и его правительству в посте на X.

— Мы выражаем солидарность с братским иранским народом и нашими братскими официальными лицами в Исламской Республике в этом болезненном трагическом событии, — написал он.

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф заявил: «Пакистан объявит день траура, и флаг будет приспущен в знак уважения к президенту Раиси и его спутникам и в знак солидарности с братским Ираном».

Президент Венесуэлы Николас Мадуро сказал, что он «шокирован ужасной новостью о гибели президента Исламской Республики Иран». Мадуро сказал: «С Боливарианских земель мы выражаем наши глубочайшие соболезнования Высшему руководителю Ирана аятолле Али Хаменеи…».

Президент Объединённых Арабских Эмиратов Мухаммад ибн Заид ибн Султан Аль-Нахайян заявил, что «ОАЭ солидарны с Ираном в это трудное время», выразив искренние соболезнования семьям погибших в аварии.

Эмир Катара Тамим ибн Хамад Аль Тани выразил «искренние соболезнования правительству и народу Исламской Республики Иран» после смерти Раиси и Амира Абдоллахияна.

Президент Сирии Башар Асад выразил соболезнования Ирану, заявив, что Раиси «внес значительный вклад в укрепление отношений, приносящих пользу сирийскому и иранскому народам», сообщило агентство SANA.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил письмо соболезнования Верховному духовному лидеру Исламской Республики Иран аятолле Али Хаменеи.

- В этот скорбный день желаю, чтобы Всевышний ниспослал терпения дружественному и братскому народу Ирана, разделяя Ваше горе, от себя лично и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, всему Вашему народу. Аллах рехмет элясин! — говорится в письме Ильхама Алиева.

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев также направил письмо с соболезнования, где выразил слова «искреннего сочувствия и поддержки дружественному народу Ирана, родным и близким погибших».

Министерство иностранных дел Республики Кореи сделало заявление, в котором говорится, что «Правительство Республики Корея выражает свои глубочайшие соболезнования и сочувствие семьям погибших и народу Ирана в связи с кончиной Президента Раиси и его сопровождающих в результате крушения вертолёта 19 мая».

Напомним, Ибрахим Раиси, восьмой президент Ирана, принял мученическую смерть после того, как вертолет, перевозивший президента и его окружение, разбился в районе Варзакан в провинции Восточный Азербайджан, к северо-западу от страны. На борту также находились министр иностранных дел Хосейн Амирабдоллахян, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати и Мехди Мусави, руководитель группы охраны Раиси. Их также сопровождал Мохаммад Али Аль-э-Хашем, представитель Верховного лидера в провинции.