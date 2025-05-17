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    16:10, 17 Май 2025 | GMT +5

    Президент провел телефонные переговоры с лидерами ряда государств

    Состоялись телефонные разговоры Президента Касым-Жомарта Токаева с лидерами ряда государств, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Токаев подписал
    Фото: Акорда

    Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел телефонные разговоры с Президентом России Владимиром Путиным, Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, Президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым, Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Вице-президентом ОАЭ шейхом Мансуром бен Заидом Аль Нахаяном.

    Руководители зарубежных государств поздравили Касым-Жомарта Токаева с днем рождения, пожелали ему дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности на благо народа Казахстана.

    Ранее Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества.

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев
    Аружан Сердалина
    Аружан Сердалина
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