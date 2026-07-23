Мировая торговля товарами выросла на 12,5% на фоне ситуации на Ближнем Востоке

Объем мировой торговли товарами в первом полугодии 2026 года вырос на 12,5% за счет роста цен на фоне блокады Ормузского пролива. Об этом говорится в новом докладе Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), передает корреспондент агентства Kazinform.

Согласно документу, за первые шесть месяцев 2026 года объем мировой торговли товарами достиг около 13,7 трлн долларов, что на 12,5% больше, чем за аналогичный период 2025 года.

Международная торговля услугами за этот период выросла на 10,5%. В совокупности торговля товарами и услугами прибавила около 2 трлн долларов и по итогам года может достичь рекордного объема.

При этом значительная часть роста связана не с увеличением физических объемов поставок, а с повышением цен. К примеру, в торговле нефтью, газом и углем в денежном выражении выросла в основном из-за их удорожания. Перебои с судоходством через Ормузский пролив и опасения по поводу поставок энергоресурсов привели к росту расходов на энергию, перевозки, логистику и производство.

Цены на товары в международной торговле выросли примерно на 3,6% в первом квартале. По предварительной оценке, во втором квартале рост составил около 5%.

Главным двигателем мировой торговли в начале года стала Восточная Азия. Положительную динамику обеспечил рост экспорта и импорта Китая и Республики Корея. В других частях Азии торговля сократилась, тогда как в Африке и странах Америки импорт увеличивался быстрее экспорта.

Быстрее всего в первом квартале росла торговля товарами, необходимыми для развития искусственного интеллекта, цифровой инфраструктуры и электротранспорта. К примеру, объем торговли критически важными минералами увеличился на 38%, полупроводниками — на 25%, аккумуляторами — на 15%, компьютерным и телекоммуникационным оборудованием — на 14%, электромобилями — на 11%.

При этом страны стали меньше торговать химической продукцией, железом, сталью и некоторым оборудованием для возобновляемой энергетики.

Как сообщалось ранее, объем торговли Казахстана вырос на 5,7% за первое полугодие 2026 года.