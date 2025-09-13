Мировая ситуация с ЦВЦБ, или зачем Казахстану цифровой тенге

Виды ЦВЦБ

Цифровая валюта центрального банка (ЦВЦБ) — это цифровая форма национальной валюты, выпускаемая напрямую центральным банком. Сегодня уже существуют тысячи цифровых валют, известных как криптовалюты.

Биткойн — самый известный пример — является полностью децентрализованной валютой и функционирует без поддержки государства. Также существуют стейблкоины, стоимость которых привязана к активам, например фиатной валюте (доллар, евро).

Главное отличие ЦВЦБ от криптовалюты состоит в том, что, как следует из названия, она выпускается именно центральным банком. Это делает ее «прямым обязательством» самого банка, согласно Digital Currency Governance Consortium White Paper Всемирного экономического форума (ВЭФ).

Существует два вида ЦВЦБ: розничные и оптовые. Розничные ЦВЦБ предназначены для широкой общественности. Оптовые используются между банками и другими лицензированными финансовыми учреждениями.

Текущая ситуация в мире

По данным американского аналитического центра Atlantic Council, по состоянию на июль 2025 года 137 стран и валютных союзов, на которые приходится 98% мирового ВВП, так или иначе вовлечены в разработку ЦВЦБ. Для сравнения: в мае 2020 года их было всего 35.

В настоящее время 72 страны находятся на продвинутой стадии исследования — от разработки и пилотных проектов до полноценного запуска.

Багамы, Ямайка и Нигерия уже официально ввели в обращение собственные ЦВЦБ.

Аналитический центр отмечает, что китайский цифровой юань (e-CNY) является крупнейшим пилотным проектом ЦВЦБ в мире. Объем транзакций в e-CNY достиг 7 трлн юаней ($986 млрд) в 17 регионах провинциального уровня, охватывая различные сферы, включая образование, здравоохранение и туризм. Второй по величине пилотный проект — e-rupee Индии, объем обращения цифрового рупия к марту 2025 года вырос до ₹10,16 млрд ($122 млн), что на 334% больше по сравнению с предыдущим годом.

Также после двух лет исследований Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) сделал следующий шаг к цифровому евро. 1 ноября 2023 года был запущен двухлетний подготовительный этап, который продлится до конца 2025 года, когда Совет примет решение о переходе к следующей фазе.

В свою очередь, в январе 2025 года президент Дональд Трамп подписал указ об укреплении американского лидерства в сфере цифровых финансовых технологий. Согласно указу, ведомствам запрещается «предпринимать какие-либо действия по созданию, выпуску или продвижению ЦВЦБ» и предписано «прекратить любые планы или инициативы, связанные с созданием ЦВЦБ». Atlantic Council подчеркивает, что США — единственная страна, которая официально запретила CBDC.

Цели внедрения

Центральные банки по всему миру изучают возможность внедрения ЦВЦБ по разным причинам. Американский аналитический центр выделяет следующие:

расширение финансовой доступности за счет более безопасного доступа к деньгам для людей с недостаточным доступом к банковским услугам;

повышение конкуренции и устойчивости на рынке платежей, что ведет к снижению стоимости и повышению качества услуг;

повышение эффективности платежей и снижение транзакционных издержек;

повышение прозрачности денежных потоков;

прощение реализации денежно-кредитной и фискальной политики.

Например, Багамы запустили Sand Dollar, чтобы расширить финансовую доступность для граждан, проживающих на более чем 700 островах, некоторые из которых имеют ограниченный доступ к банковским услугам, пишет ВЭФ.

Как отмечает главный эксперт департамента системы Цифрового тенге АО «Национальная платежная корпорация Национального Банка Республики Казахстан» Руслан Конурбаев, внедрение таких валют также дает создание фундамента для новых типов финансовых сервисов за счет цифровизации платежной системы и свойств программируемости самой ЦВЦБ.

Каковы риски?

— Внедрение ЦВЦБ может вызывать различные риски. Например, «цифровое бегство» — когда вкладчики в силу определенных причин массово и в очень краткие сроки переводят свои средства с банковских депозитов в ЦВЦБ, — сказал Р. Конурбаев.

Он отметил, что Национальный Банк Казахстана проводил многостороннее исследование финансовой системы страны с опросом потребителей и математическим моделированием, чтобы избежать подобных ситуаций.

— На данный момент можно с уверенностью заявлять о том, что внедрение ЦВЦБ в Казахстане не приведет к появлению новых или существенному повышению уже существующих рисков, — заверил он.

По мнению эксперта, основным вызовом для любого центрального банка при внедрении ЦВЦБ, являются вопросы доверия со стороны населения и его осведомленности касательно природы и свойств новой формы денег.

Нужна ли цифровая валюта Казахстану?

Как отметил Р. Конурбаев, для дальнейшего развития национальной цифровой финансовой инфраструктуры, повышения эффективности платежей с участием государства и повышения инклюзивности внедрение национальной цифровой валюты является необходимым.

— Ответ на вопрос целесообразности внедрения ЦВЦБ в Казахстане был получен в результате проведения работ по специально подготовленной Нацбанком Модели принятия решения о внедрении ЦВЦБ в Казахстане, — подчеркнул он.

Эксперт также добавил, что многие участники рынка хотят участвовать в пилотном проекте «Цифровой НДС», который позволяет снизить число камеральных проверок для предпринимателей и гарантировать сбор НДС для государства.

— Национальные цифровые валюты позволяют существенно упростить, удешевить и ускорить трансграничные платежи. Этот факт позволит развить торговые отношения не только в регионе, но и во всем мире. К тому же Нацбанк проводит работы по осуществлению пилотных проектов трансграничных платежей в ЦВЦБ с центральными банками стран Ближнего Востока, — отметил Р. Конурбаев.

270 млрд цифрового тенге

По данным Нацбанка, к платформе цифрового тенге уже подключены семь финансовых организаций, включая ряд крупных банков второго уровня, Казпочту, а также Комитет казначейства Министерства финансов для обслуживания цифровых счетов и платежей государственных органов.

Пилотные проекты реализуются в различных сферах — строительстве и ремонте автомобильных дорог, кредитовании и субсидировании фермеров, налоговом администрировании, а также в финансировании инфраструктурных проектов из Национального фонда в рамках облигационных займов в цифровых тенге.

В ходе реализации пилотных проектов уже выпущено около 270 млрд цифровых тенге. В этой связи совместно с Правительством принято решение о дальнейшем расширении применения цифрового тенге.

Предполагается развитие текущих направлений, а также внедрение цифрового тенге в новые сферы. Среди них — интеграция с социальным кошельком, сделки по приобретению автотранспорта, крупные инвестиционные проекты, закуп дорогостоящего оборудования и другие.

В июле сообщалось, что платформа находится в опытно-промышленной эксплуатации, в декабре текущего года планируется ее полноценный запуск.

— Следует отметить, что полноценный запуск не всегда означает обеспечение мгновенного доступа к ЦВЦБ всему населения. Обычно ввод в промышленную эксплуатацию осуществляется поэтапно: сначала ограниченный круг банков и финтех-компаний, потом расширение на массовый сегмент. На данный момент осуществляются изыскания для поиска наиболее оптимальных методов ввода цифрового тенге в промышленную эксплуатацию, более детальная информация будет предоставлена позднее, — сказал Р. Конурбаев.

Напомним, Премьер-министр Олжас Бектенов поручил госорганам активнее применять цифровой тенге в государственных проектах, включая финансирование за счет бюджета и средств Нацфонда.

Президент Касым-Жомарт Токаев в своем Послании народу Казахстана отметил, что следует ускорить формирование полноценной экосистемы цифровых активов.