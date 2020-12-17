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Мировая премьера балета «Зов степи» прошла на сцене «Астана опера»

17 Декабря 2020, 11:11
Мировая премьера балета «Зов степи» прошла на сцене «Астана опера»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Рождение балета «Зов степи» все ждали с большим волнением и нетерпением. Мировая премьера прошла на сцене «Астана опера» 15 и 16 декабря и ознаменовала собой важное культурное событие, став новой вехой в развитии казахстанского балета, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу театра.

Если бы можно было подобрать ровно три слова для того, чтобы описать этот балет, то смело можно сказать, что он зрелищный, масштабный и завораживающий. В преддверии премьеры театр амбициозно заявлял, что «Зов степи» станет визитной карточкой «Астана опера», и это не пустые слова. Балет не просто рассказывает об истории и традициях казахского народа, он говорит об общечеловеческих ценностях, дает возможность задуматься над смыслом жизни, мотивирует к реализации мечты, что делает его понятным в любой точке земного шара, а также абсолютно уникальным благодаря оригинальной музыке и национальному колориту.

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Автор либретто - Бахыт Каирбеков - гармонично переносит действие спектакля от исторических событий к современным. Сквозь призму судеб героев публика может видеть прошлое, настоящее и будущее Казахстана. Великая степь живет по своим обычаям, здесь почитают и уважают предков, а они в свою очередь, дают силы молодому поколению идти вперед. В преддверии празднования Дня Независимости сюжет балета воспринимался еще и с долей патриотичности, особенно во втором акте. Растущий на глазах публики город – степной великан – с потрясающей архитектурой, своей душой впечатлил всех сидящих в зале.

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Весьма интересной в этом балете была хореография. Удивительно, как балетмейстеру-постановщику Патрику де Бана удалось найти тонкую грань и через современный язык танца с элементами традиционных национальных движений раскрыть душу казахского народа. От этого спектакль выглядел актуальным и одновременно красивым. В танцевальные композиции вошли дуэтные эпизоды Сына/Мастера и Музы, Отца и Матери, а также сольные вариации героинь и чувственные адажио.

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Большая нагрузка легла в этом спектакле на кордебалет: геометрия балетного рисунка была создана им четко и выверено, представить, какой титанический труд стоял за этой безупречной синхронностью, весьма сложно. Особого внимания в исполнении мужского кордебалета заслуживает танец архитекторов. Стильные черные чемоданчики придавали ему особый городской стиль. В этой же части спектакля зритель мог видеть основное развитие действия: противостояние двух героев – Сына/Мастера и его злопыхателя – Мужчины в черном (Бекзат Орынбаев). Образно говоря, здесь встретились силы добра и зла. Стоит отметить, что в оба дня премьер танцевали разные, но равноценные по исполнительскому мастерству составы. К слову, хореографом был подобран молодой каст артистов, что добавило балету определенную энергетику: мужчины демонстрировали мощь и харизму, женщины – нежность, плавность, одухотворенность.

На протяжении всего спектакля исполнители партии Сына/Мастера Галымжан Нурмухамет и Далер Запаров постепенно раскрывали свой образ. Артисты смогли передать непоколебимый характер своего героя. Далер Запаров – обладает большой музыкальностью, по всему было видно, что он умеет слышать и интерпретировать музыку. Прима театра Айгерим Бекетаева создала образ Музы идеально, ее длинные поющие руки, прекрасно сложенное тело позволили ей сделать партию проникновенной и трогательной. Муза Анастасии Заклинской получилась очаровательной, солистке удалось представить свою героиню талантливо и органично. Партию Матери в разные дни исполняли Аделина Тулепова и Асель Кенжебекова. Самым сложным эпизодом для них было показать перевоплощение героини из страдающей женщины, не имеющей детей, в счастливую мать, получившую подарок небес, – Сына. Обе они справились с этой задачей отлично. В роли Отца выступили Жанибек Ахмедиев и Олжас Тарланов, помимо того, что артисты продемонстрировали прекрасное исполнительское мастерство, также они блестяще выступили актерски. Партия Шамана – одна из основных в этом балете. Пластике и невероятной гибкости Султанбека Гумара в этой роли, наверное, можно только позавидовать. Достаточно самобытно представил ее и Серик Накыспеков.

Современное балетное искусство живет во многом благодаря мощному импульсу талантливых хореографов, либреттистов, художников, дирижеров и артистов. В случае с премьерным спектаклем «Зов степи» можно сказать, что все звезды здесь сошлись. Известно, что в художественной культуре и искусстве не осталось области, куда бы ни проникла практика переработки, ведь существует дефицит оригинального творчества, однако этот балет по праву может считаться эксклюзивным продуктом. Это касается и музыки, и хореографии, и сценического оформления.

Музыкальная основа балета весьма оригинальная. Композитор-аранжировщик Карлос Пино-Кинтана создал компиляцию звуковой картины, выстроенную из музыки собственного сочинения, а также музыки казахстанских авторов. Образы героев были переданы яркой и самобытной музыкой известных композиторов Куата Шильдебаева, Рената Гайсина, Толегена Момбекова и уникальными композициями фольклорно-этнографических ансамблей «Тұран», «Хассақ», «Steppe Sons». Знакомые многим мотивы как будто диктовали артистам, что нужно делать на сцене, настолько гармонично танец сливался с этой потрясающей музыкой.

В плане художественного оформления спектакля была сохранена эстетика минимализма, с целью сделать главным действующим лицом сам балет. Художник по декорациям Рикардо Санчез Куэрда уловил национальный стиль, вдохновился просторами казахской степи и оформил убранство сцены в первом акте реалистично с заснеженными картинами природы, мавзолея, во втором акте сцена выглядела относительно футуристично. Растущий из поднебесья новый степной город, безусловно, стал интересной находкой сценографа. Его коллега - художник по костюмам Стефани Бауэрле – создала ассоциативные костюмы для героев-животных и шамана, оригинальные наряды для девушек, изображавших чистый лист бумаги в сцене рождения эскизов для города. В необычном ключе были решены ею и национальные костюмы.

Очевидно, что в театре «Астана опера» состоялся настоящий праздник высокого искусства. Понятно, что во многом такие события в период Независимости происходят благодаря вниманию, которое уделяет искусству наше государство, Министерство культуры и спорта РК.


Астана   Культура   История Казахстана   День Независимости   Общество  
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