Мировая экономика сталкивается с неопределённостью на фоне торговых разногласий — отчет БМР

Отчёт свидетельствует о том, что глобальные перспективы ухудшились во втором квартале года после серии заявлений США о введении пошлин. Эти события нарушили торговые потоки, усилили неопределённость в политике и привели к пересмотру прогнозов роста в сторону понижения.

— Центральным банкам необходимо справляться с текущими последствиями, не теряя из виду более глубокие, структурные слабости, которые угрожают устойчивости мировой экономики. Успех будет зависеть от сохранения общественного доверия — доверия к способности центральных банков действовать и делать это в интересах общества. Доверие к их приверженности низкой инфляции сыграло решающую роль в преодолении инфляции времён пандемии. Теперь же доверие к государственным институтам — включая доверие к деньгам — должно стать опорной точкой, вокруг которой смогут сплотиться остальные, — подчёркивает МБР.

Анализ показал, что до начала 2025 года мировая экономика казалась стабильной. Во многих странах инфляция приближалась к целевым уровням, а глобальный рост в 2024 году составил чуть более 3%. Рынки труда в значительной степени восстановились, а финансовые рынки отражали оптимизм инвесторов. Однако МБР отмечает, что введение новых пошлин со стороны США привело к резкому ухудшению настроений, вызвав волатильность на фондовых и валютных рынках и ослабление деловой уверенности.

— Динамика может оказаться гораздо более сложной, чем предполагают простые учебные модели. Мировая экономика — это не набор островов, а плотная сеть взаимосвязей между поставщиками, клиентами, потребителями и финансовыми посредниками, объединяющими их. Активность пересекает границы, и продаваемые товары проходят через множество этапов добавленной стоимости, прежде чем достигнуть конечного потребителя, — говорится в отчёте.

МБР также отмечает, что хотя замедление пока не отразилось в официальной статистике, ранние индикаторы сигнализируют о снижении доверия среди бизнеса и потребителей. Прогнозы роста на 2025 год были пересмотрены в сторону снижения в ряде крупных экономик. Ожидания по инфляции в США повысились, тогда как в других странах остались в целом неизменными. В результате некоторые центральные банки приостановили снижение процентных ставок, тогда как другие продолжают смягчать политику на фоне неопределённости и ослабления спроса.

— Как показал опыт инфляции времён пандемии, нарушение цепочек поставок может вновь привести к неожиданному росту инфляции. Такой толчок может вновь активизировать инфляционные ожидания, которые остаются чувствительными после опыта с инфляцией, связанной с COVID-19. Даже до того как пошлины полностью проявят себя, экономики уже ощущают влияние высокой неопределённости: компании откладывают инвестиции и планы по найму, а домохозяйства увеличивают сбережения на случай непредвиденных обстоятельств, — отмечается в отчёте.

Помимо торговых факторов в отчёте также выделяются более глубокие экономические уязвимости, которые делятся на три категории:

реальные уязвимости, такие как низкий потенциальный рост;

фискальные давления;

макро-финансовые риски, связанные со структурными изменениями в глобальной финансовой системе.

— Эти уязвимости не являются новыми, но недавняя турбулентность усилила их значимость. Они могут усилить последствия текущих шоков и в некоторых случаях сами послужить источником потрясений, — говорится в отчёте МБР.

Напомним, согласно последнему докладу Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), глобальные экономические перспективы ослабевают. По данным прогноза, темпы роста замедлятся с 3,3% в 2024 году до 2,9% в 2025 и 2026 годах.

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