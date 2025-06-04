Какие факторы тормозят мировую экономику — прогноз ОЭСР

По данным прогноза, темпы экономического роста замедлятся с 3,3% в 2024 году до 2,9% в 2025 и 2026 годах. Ожидается, что наиболее существенное замедление произойдёт в Соединённых Штатах, Канаде, Мексике и Китае, тогда как в других странах снижение будет менее выраженным.

Рост ВВП в США, по оценкам ОЭСР, сократится с 2,8% в 2024 году до 1,6% в 2025-м и 1,5% в 2026 году. В зоне евро, напротив, ожидается умеренное укрепление темпов роста: с 0,8% в 2024 году до 1,0% в 2025-м и 1,2% в 2026 году. В Китае рост замедлится с 5,0% в 2024 году до 4,7% в 2025-м и 4,3% в 2026 году.

Инфляционные факторы вновь оказывают влияние на экономику ряда государств. Повышение торговых издержек в государствах, вводящих новые тарифы, может привести к дополнительному росту инфляции, хотя часть эффекта будет сдержана за счёт снижения цен на сырьевые товары. В целом по странам G20 ожидается снижение годовой инфляции: с 6,2% до 3,6% в 2025 году и до 3,2% в 2026 году.

— Глобальная экономика изменилась — мы покидаем эпоху устойчивого роста и снижения инфляции и вступаем в более неопределённый период. Наш последний экономический прогноз показывает, что нынешняя неопределённость в области политики ослабляет торговлю и инвестиции, снижает доверие потребителей и бизнеса и сдерживает перспективы роста. Правительствам необходимо совместно работать над решением проблем глобальной торговой системы, используя позитивный и конструктивный диалог — сохраняя открытость рынков и обеспечивая экономические выгоды правил основанной на нормах мировой торговли, такие как конкуренция, инновации, производительность, эффективность и, в конечном счёте, рост, — заявил генеральный секретарь ОЭСР Матиас Корманн.

Дальнейшая фрагментация торговли — включая новые тарифные повышения и ответные меры — может усилить замедление роста и вызвать серьёзные сбои в трансграничных логистических цепочках. Инфляция может оказаться более стойкой, чем ожидалось, особенно в странах с существенно возросшими торговыми расходами и напряжённым рынком труда, что вызовет более жёсткую монетарную политику и ухудшит прогнозы роста.

С положительной стороны, отмена новых торговых ограничений способна улучшить глобальные перспективы роста и снизить инфляцию.

Центральные банки должны сохранять бдительность в условиях возросшей неопределённости и возможного первоначального роста торговых издержек, которые могут вызвать общее усиление давления на заработные платы и цены.

Правительствам необходимо обеспечивать устойчивость государственного долга в долгосрочной перспективе и сохранять способность реагировать на будущие кризисы. Усиление мер по контролю и перераспределению расходов, а также оптимизация доходов в рамках реалистичных среднесрочных планов корректировки для каждой страны будут важны для того, чтобы долговая нагрузка оставалась управляемой, а финансовый резерв — достаточным для решения долгосрочных задач.

О партнерстве и реализации программ с Казахстаном в эксклюзивном интервью агентству Kazinform ранее рассказал генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества и развития Матиас Корманн.