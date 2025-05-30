Казахстан демонстрирует лидерство в развитии «зеленой экономики» - глава ОЭСР Матиас Корманн

- Как Вы оцениваете текущее сотрудничество между ОЭСР и Казахстаном? Какие ключевые достижения были достигнуты в последние годы?

- Сотрудничество ОЭСР с Казахстаном значительно укрепилось за последнее десятилетие. Это стало возможным благодаря успешной реализации Страновой программы и последовательному выполнению двух Планов действий с 2015 года. В настоящее время мы ведем совместную работу в ряде ключевых сфер, включая государственное управление, корпоративное управление государственными предприятиями, развитие цифровой связи, важные полезные ископаемые, «зеленую» экономику и устойчивую инфраструктуру.

30 мая в рамках Астанинского международного форума мы запускаем новый проект под названием «Обзор системы государственного управления», который направлен на анализ реформ в этой области в контексте реализации Концепции развития государственного управления Республики Казахстан до 2030 года. Доклад содержит рекомендации, направленные на повышение уровня гражданского участия, совершенствованию управления человеческими ресурсами, развитию инновационного потенциала государственной службы, а также цифровизации государственных услуг.

В прошлом году мы завершили обзор деятельности государственных предприятий Казахстана, поддерживая стремление страны к масштабной реформе в этой сфере. Мы также высоко оцениваем активное участие Казахстана в многосторонней налоговой повестке ОЭСР.

Казахстан демонстрирует лидерство в развитии «зеленой экономики», цифровизации пограничных процессов и укреплении торговых связей, в частности в рамках Транскаспийского коридора — перспективного торгового маршрута, в развитии которого мы готовы принимать активное участие.

Партнёрство в развитии устойчивой инфраструктуры играет важную роль в поддержке Казахстана на пути к углеродной нейтральности. Кроме того, ОЭСР станет партнером Казахстана на Региональном климатическом саммите Центральной Азии, проведение которого запланировано на 2026 год и было анонсировано Президентом Касым-Жомартом Токаевым на конференции COP29 в Баку в прошлом году.

Все эти достижения отражают общее стремление к инклюзивному росту, укреплению связей и региональной интеграции — ключевым элементам нашего партнёрства.

- Казахстан реализует реформы по совершенствованию инвестиционного климата. Какие рекомендации ОЭСР могли бы ускорить этот процесс?

- Казахстан добился значительного прогресса в совершенствовании инвестиционного климата, что подтверждается в текущем Обзоре по вопросам добросовестности государственного управления ОЭСР, который будет опубликован в 2025 году, в сотрудничестве с Антикоррупционным агентством Республики Казахстан. В частности, отмечаются достижения в повышении прозрачности судебной системы и прогресс в противодействии коррупции на международном уровне.

В сфере разработки и реализации политики мы рекомендуем повысить прозрачность регулирующей среды, а также предпринять меры по устранению так называемого «разрыва между нормой и практикой», когда положения законодательства не в полной мере реализуются на практике для предпринимателей и инвесторов.

В области управления государственными предприятиями мы рекомендуем более четкое разделение функций собственника и регулятора, поскольку их совмещение может создавать неконкурентные условия на рынке. Совершенствование антимонопольной политики и укрепление соответствующих институтов также будут способствовать формированию равных условий для бизнеса и инвесторов.

- В каких секторах экономики Казахстан мог бы наиболее эффективно применять лучшие практики стран ОЭСР?

- Вместо того, чтобы сосредоточиться на конкретных секторах, наиболее эффективным путём для привлечения инвестиций и повышения бизнес активности в Казахстане является укрепление государственного управления, независимости судебной системы и прозрачности регулирования. Эти меры улучшают общий бизнес-климат и приносят пользу всем секторам экономики. Аналогично, продолжение усилий по приведению политики в соответствие с международными стандартами ОЭСР способствует укреплению доверия инвесторов и стимулирует широкомасштабный экономический рост.

Реформы, направленные на повышение конкуренции, снижение конфликтов интересов и обеспечение справедливого отношения к инвесторам — как внутренним, так и иностранным — являются ключевыми. Также важными шагами в правильном направлении являются цифровизация государственных услуг для бизнеса и улучшение корпоративного управления государственными предприятиями.

Вместе с тем, мы признаём особые вызовы, связанные с некоторыми отраслями экономики. Так, например, мы сотрудничаем с Казахстаном в развитии сектора стратегически важных минеральных ресурсов. Казахстан обладает значительными запасами минералов, которые будут жизненно важны для перехода к углеродной нейтральности, однако реализация этого потенциала социально и экологически устойчивым образом представляет собой серьёзную задачу. В связи с этим мы ведём диалог с государственными органами и частным сектором по вопросам налогообложения в секторе минералов, устойчивых методов добычи и ответственного ведения бизнеса.

- Как Казахстан может усилить свою интеграцию в глобальные цепочки добавленной стоимости с учётом опыта стран ОЭСР?

- Географическое положение Казахстана в центре Евразии делает его естественным партнёром для ОЭСР в сфере торговой интеграции. Казахстан играет ключевую роль в Транскаспийском транспортном коридоре, и показатели ОЭСР по упрощению торговли показывают, что с 2017 года Казахстан является лидером реформ в регионе. Он опережает большинство стран с уровнем дохода выше среднего по всему миру.

Наш отчёт прошлого года о Транскаспийском маршруте показал, что для реализации его потенциала в качестве драйвера роста торговли и интеграции необходимы координированные инвестиции в инфраструктуру, гармонизация регулирования и дальнейшие реформы в области упрощения торговли.

В апреле 2025 года ОЭСР также опубликовала Индекс оценки и мониторинга экономических коридоров с тематическим исследованием по Среднему коридору. В нём рекомендовано для Центральной Азии и Казахстана увеличить информированность о торговых данных и сотрудничество на внешних границах, которые продолжают создавать препятствия для эффективности взаимодействия, несмотря на достижения в цифровизации, упрощении торговли. Мы также рекомендуем вводить экономические меры, которые помогут снизить транспортные расходы — в том числе затраты на страхование и фрахт, поскольку сейчас они выше мирового уровня.

- Какой вклад может внести региональный офис ОЭСР в развитие стран Центральной Азии?

- Казахстан на протяжении многих лет поддерживает работу ОЭСР не только в отношении собственной страны, но и на региональном уровне. Так, Казахстан выступает региональным лидером Программы по взаимодействию в сфере энергетики, водных ресурсов и землепользования в Центральной Азии на 2024–2028 годы, реализуемой консорциумом международных партнёров под руководством ОЭСР и при участии местного партнёра — Научно-информационного центра Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии Центральной Азии.

Кроме того, Казахстан является сопредседателем Центральноазиатской инициативы ОЭСР в рамках Программы по конкурентоспособности Евразии и в октябре 2017 года принимал в Алматы первую Неделю ОЭСР–Евразия, проведённую за пределами Парижа.

Дополнительные направления сотрудничества включают региональную интеграцию и развитие связей, в частности, в контексте Транскаспийского транспортного коридора; обеспечение добросовестного управления и равных условий для ведения бизнеса в Казахстане и странах Центральной Азии; а также продвижение ответственных инвестиций в добычу и переработку стратегически важных минеральных ресурсов — направления, имеющего ключевое значение для экологических реформ и устойчивого развития инфраструктуры.

- Как Казахстан может повысить устойчивость и экологическую ответственность своей горнодобывающей отрасли в соответствии со стандартами ОЭСР?

- Казахстан уже внедрил Руководство ОЭСР в цепочки поставок полезных ископаемых, в рыночные и аудиторские требования в отношении 15 видов минералов и металлов. Это важный шаг, однако мы видим ряд возможностей для дальнейшего соответствие со стандартами ОЭСР. В их числе — усиление природоохранного регулирования, обеспечение прозрачности отчётности и развитие вовлечённости заинтересованных сторон.

Ключевыми направлениями также являются инвестиции в более экологичные технологии, восстановление горнодобывающих участков и обеспечение выгод для местных сообществ.

ОЭСР запустила инициативу «Использование стратегически важных минералов для устойчивого роста и развития», основанную на нашем междисциплинарном опыте, чтобы обеспечить вклад добычи важных минералов в социальную и экологическую устойчивость. В марте этого года мы провели в Астане однодневный семинар с участием более 80 представителей заинтересованных сторон из Казахстана. Мы намерены продолжать эту работу в партнёрстве с Казахстаном, а также с другими странами региона в рамках данной инициативы.

- Какие меры рекомендует ОЭСР для привлечения инвестиций в сектор стратегически важных минеральных ресурсов?

- Наиболее важным приоритетом для иностранных инвесторов является стабильная бизнес-среда с равными условиями для всех участников рынка, обеспечиваемая верховенством закона и надёжным исполнением контрактов.

Равные условия в области ответственного ведения бизнеса важны для всех секторов экономики, однако они имеют особое значение для сектора стратегически важных минеральных ресурсов.

Правительства стран также могут дополнительно поддерживать проекты на ранних стадиях через государственно-частные партнёрства, а международные финансовые организации — путём предоставления финансирования в рамках программ развития.

Наконец, при разработке промышленной политики, включая экспортные ограничения, законодатели должны учитывать налоговые риски и возможные непредвиденные последствия для создания добавленной стоимости в несырьевом секторе, а также поддерживать открытую торговую политику для повышения стабильности.

В целом, ответственное управление и прозрачность являются ключевыми факторами снижения политических и операционных рисков, что делает сектор более привлекательным для долгосрочных и устойчивых инвестиций.