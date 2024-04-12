Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время выступления на заседании Национального совета по науке и технологиям заявил, что в последние годы в мире фиксируется значительный рост числа природных и техногенных катастроф, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

— Как я уже сказал, в последние годы в мире фиксируется значительный рост числа природных и техногенных катастроф. Непосредственное влияниепоследс на это оказывают климатические изменения, провоцируемые индустриализацией и урбанизацией. По некоторым оценкам, уже в ближайшие пять лет эта тенденция может привести к тому, что мировая экономика потеряет около пяти триллионов долларов. Поэтому вопросы охраны окружающей среды для нас имеют приоритетное значение.



Огромный вклад в изучение климатических изменений вносит Региональный гляциологический центр, созданный в 2020 году в Алматы решением ЮНЕСКО. Наши ученые не только исследуют таяние ледников, но и ищут пути снижения уязвимости к селевым потокам, прорывам ледниковых озер, — озвучил Касым-Жомарт Токаев.

Президент подчеркнул, что необходимо в полной мере использовать потенциал Гляциологического центра.