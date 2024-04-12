Мировая экономика потеряет около пяти триллионов долларов — Касым-Жомарт Токаев о последствиях техногенных катастроф
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время выступления на заседании Национального совета по науке и технологиям заявил, что в последние годы в мире фиксируется значительный рост числа природных и техногенных катастроф, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.
— Как я уже сказал, в последние годы в мире фиксируется значительный рост числа природных и техногенных катастроф. Непосредственное влияниепоследс на это оказывают климатические изменения, провоцируемые индустриализацией и урбанизацией. По некоторым оценкам, уже в ближайшие пять лет эта тенденция может привести к тому, что мировая экономика потеряет около пяти триллионов долларов. Поэтому вопросы охраны окружающей среды для нас имеют приоритетное значение.
Огромный вклад в изучение климатических изменений вносит Региональный гляциологический центр, созданный в 2020 году в Алматы решением ЮНЕСКО. Наши ученые не только исследуют таяние ледников, но и ищут пути снижения уязвимости к селевым потокам, прорывам ледниковых озер, — озвучил Касым-Жомарт Токаев.
Президент подчеркнул, что необходимо в полной мере использовать потенциал Гляциологического центра.
— Задача обеспечения центра зданием Правительством решается. Теперь особого внимания требует вопрос продления соглашения между Правительством Казахстана и ЮНЕСКО о деятельности Гляциологического центра, которое заканчивается в этом году.
В 2026 году в Казахстане будет проведен Региональный климатический саммит под эгидой ООН. Это важное мероприятие даст нам хорошую возможность обратить внимание международного сообщества на проблемы таяния ледников, обмеления рек и озер, опустынивания, деградации земель. Нужно уже сейчас начать подготовку к Саммиту, который, уверен, будет способствовать консолидации усилий ученых, экспертов, политиков для поиска ответов на региональные и глобальные экологические вызовы, — заключил Глава государства.