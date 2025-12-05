Миротворцы РК уничтожили свыше тысячи боеприпасов на Голанских высотах

По данным Минобороны РК, за восемь месяцев текущего года миротворцы выполнили 32 оперативные задачи. В ходе работ обнаружено и уничтожено свыше тысячи взрывоопасных предметов, включая 23 самодельных устройства. Этот показатель вдвое превышает результаты предыдущей ротации, когда в рамках 14 задач было утилизировано более 500 боеприпасов и шесть самодельных устройств.

Командир группы майор Ернар Амантайулы отметил, что большинство неразорвавшихся боеприпасов обнаруживают вблизи населенных пунктов, что представляет серьезную угрозу для мирного населения. По его словам, информация о находках поступает от персонала ООН, патрульных подразделений и местных жителей. После получения сообщения саперы проводят рекогносцировку, оценивают риски и планируют уничтожение так, чтобы исключить повреждение инфраструктуры.

Чаще всего миротворцам приходится работать с артиллерийскими и танковыми снарядами, противопехотными и противотанковыми минами, боеголовками дронов и самодельными взрывными устройствами — последствиями затяжных вооруженных конфликтов в Сирии. Количество таких находок в зоне ответственности миссии остается значительным.

Профессиональная деятельность инженерно-саперной группы казахстанского контингента позволяет существенно снизить риски для мирных жителей и укрепляет безопасность в регионе, находящемся под мандатом ООН.