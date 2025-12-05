РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    08:35, 05 Декабрь 2025 | GMT +5

    Миротворцы РК уничтожили свыше тысячи боеприпасов на Голанских высотах

    Инженерно-саперная группа казахстанского контингента в составе миссии ООН по наблюдению за разъединением продолжает масштабную работу по очистке местности от взрывоопасных предметов, передает агентство Kazinform.

    Миротворцы РК уничтожили свыше тысячи боеприпасов на Голанских высотах
    Фото: Минобороны РК

    По данным Минобороны РК, за восемь месяцев текущего года миротворцы выполнили 32 оперативные задачи. В ходе работ обнаружено и уничтожено свыше тысячи взрывоопасных предметов, включая 23 самодельных устройства. Этот показатель вдвое превышает результаты предыдущей ротации, когда в рамках 14 задач было утилизировано более 500 боеприпасов и шесть самодельных устройств.

    Командир группы майор Ернар Амантайулы отметил, что большинство неразорвавшихся боеприпасов обнаруживают вблизи населенных пунктов, что представляет серьезную угрозу для мирного населения. По его словам, информация о находках поступает от персонала ООН, патрульных подразделений и местных жителей. После получения сообщения саперы проводят рекогносцировку, оценивают риски и планируют уничтожение так, чтобы исключить повреждение инфраструктуры.

    Чаще всего миротворцам приходится работать с артиллерийскими и танковыми снарядами, противопехотными и противотанковыми минами, боеголовками дронов и самодельными взрывными устройствами — последствиями затяжных вооруженных конфликтов в Сирии. Количество таких находок в зоне ответственности миссии остается значительным.

    Профессиональная деятельность инженерно-саперной группы казахстанского контингента позволяет существенно снизить риски для мирных жителей и укрепляет безопасность в регионе, находящемся под мандатом ООН.

    Теги:
    Минобороны РК
    Анастасия Палагутина
    Анастасия Палагутина
    Автор
    Сейчас читают