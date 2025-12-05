Миротворцы РК уничтожили свыше тысячи боеприпасов на Голанских высотах
Инженерно-саперная группа казахстанского контингента в составе миссии ООН по наблюдению за разъединением продолжает масштабную работу по очистке местности от взрывоопасных предметов, передает агентство Kazinform.
По данным Минобороны РК, за восемь месяцев текущего года миротворцы выполнили 32 оперативные задачи. В ходе работ обнаружено и уничтожено свыше тысячи взрывоопасных предметов, включая 23 самодельных устройства. Этот показатель вдвое превышает результаты предыдущей ротации, когда в рамках 14 задач было утилизировано более 500 боеприпасов и шесть самодельных устройств.
Командир группы майор Ернар Амантайулы отметил, что большинство неразорвавшихся боеприпасов обнаруживают вблизи населенных пунктов, что представляет серьезную угрозу для мирного населения. По его словам, информация о находках поступает от персонала ООН, патрульных подразделений и местных жителей. После получения сообщения саперы проводят рекогносцировку, оценивают риски и планируют уничтожение так, чтобы исключить повреждение инфраструктуры.
Чаще всего миротворцам приходится работать с артиллерийскими и танковыми снарядами, противопехотными и противотанковыми минами, боеголовками дронов и самодельными взрывными устройствами — последствиями затяжных вооруженных конфликтов в Сирии. Количество таких находок в зоне ответственности миссии остается значительным.
Профессиональная деятельность инженерно-саперной группы казахстанского контингента позволяет существенно снизить риски для мирных жителей и укрепляет безопасность в регионе, находящемся под мандатом ООН.