Миротворческий контингент ОДКБ не произвел ни одного выстрела на территории Казахстана – Президент

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Миротворческий контингент ОДКБ, прибыв в Казахстан, не произвел ни одного выстрела. Об этом заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев в эксклюзивном интервью на телеканалах «Хабар» и «Хабар 24» , передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Во-первых, Организация договора о коллективной безопасности является нашей общей организацией. Казахстан, как участник этой организации, в 1992 году участвовал при ее создании. Наш Первый Президент Нурсултан Назарбаев выдвигал соответствующую инициативу. Я напомню, что она была создана в мае 1992 года, почти 30 лет назад. Обращаясь к ОДКБ, я не обращался к посторонним людям. Я фактически обращался к самому себе и своим союзникам. Это первое», - отметил Глава государства.

По словам Президента, во-вторых, привлечение миротворческого контингента ОДКД было исполнено в соответствии с договорными документами этой организации.

«Она была совершенно законной. В третьих, миротворческий контингент ОДКБ, прибыв в Казахстан, не произвел ни одного выстрела. С самого начала была достигнута договоренность, что этот контингент будет выполнять функции обеспечения, то есть охрану стратегических объектов. С остальными вопросами мы сами разберемся. Нам нужен был тыл. В четвертых, надо хорошо понимать, что сама весть о прибытии миротворческого контингента в Казахстан сыграла важную, психологическую, можно сказать, устрашающую роль для бандитов. Понятно, что это сила. Кстати говоря, это объединенный контингент. Там, кроме России, были воинские части Беларуси, Таджикистана, Армении, Кыргызстана. То есть, это объединенный миротворческий контингент», - добавил Глава государства Касым-Жомарт Токаев.



