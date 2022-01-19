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Миротворческая миссия ОДКБ на территории Казахстана успешно завершена

19 Января 2022 14:50
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Миротворческая миссия ОДКБ на территории Казахстана успешно завершена

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Инициированная Казахстаном миссия миротворческих сил ОДКБ успешно завершена. Об этом заявил директор Департамента евразийской интеграции МИД РК Александр Синяговский, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В настоящее время инициированная Республикой Казахстан миссия миротворческих сил ОДКБ успешно завершена. С 13 января на основе официального обращения Казахстана и в соответствии с подписанным всеми странами ОДКБ документом начался поэтапный вывод Объединенного миротворческого контингента ОДКБ. Все прибывшие к нам миротворцы, успешно выполнив миссию, возвращаются в свои страны. Следует отметить, что коллективные силы ОДКБ были задействованы впервые за 30 лет со дня подписания договора о коллективной безопасности. В начале января, столкнувшись с актом агрессии со стороны вооруженных экстремистов, террористов против нашей страны, РК обратилась к партнерам по ОДКБ об оказании поддержки», - сообщил представитель МИД РК на пресс-конференции в СЦК.

Александр Синяговский напомнил, что правовой основой для краткосрочного размещения миссии стали документы Организации, прежде всего, Договор о коллективной безопасности от 15 мая 1992 года и соглашение миротворческой деятельности от 6 октября 2007 года, а также соответствующее обращение Президента Республики Казахстан.

«В частности, в 4 статье Договора о коллективной безопасности четко прописано, что, если одна из стран-участников подвергнется агрессии, то это будет рассматриваться государствами-участниками, как агрессия на все государства-участники настоящего договора. В случае совершения агрессии все остальные государства по просьбе участника незамедлительно предоставят необходимую помощь, в том числе военную», - добавил Александр Синяговский.


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#МИД РК   #ОДКБ   #Безопасность   #ЧП-2022  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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