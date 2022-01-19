Миротворческая миссия ОДКБ на территории Казахстана успешно завершена

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Инициированная Казахстаном миссия миротворческих сил ОДКБ успешно завершена. Об этом заявил директор Департамента евразийской интеграции МИД РК Александр Синяговский, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В настоящее время инициированная Республикой Казахстан миссия миротворческих сил ОДКБ успешно завершена. С 13 января на основе официального обращения Казахстана и в соответствии с подписанным всеми странами ОДКБ документом начался поэтапный вывод Объединенного миротворческого контингента ОДКБ. Все прибывшие к нам миротворцы, успешно выполнив миссию, возвращаются в свои страны. Следует отметить, что коллективные силы ОДКБ были задействованы впервые за 30 лет со дня подписания договора о коллективной безопасности. В начале января, столкнувшись с актом агрессии со стороны вооруженных экстремистов, террористов против нашей страны, РК обратилась к партнерам по ОДКБ об оказании поддержки», - сообщил представитель МИД РК на пресс-конференции в СЦК.

Александр Синяговский напомнил, что правовой основой для краткосрочного размещения миссии стали документы Организации, прежде всего, Договор о коллективной безопасности от 15 мая 1992 года и соглашение миротворческой деятельности от 6 октября 2007 года, а также соответствующее обращение Президента Республики Казахстан.

«В частности, в 4 статье Договора о коллективной безопасности четко прописано, что, если одна из стран-участников подвергнется агрессии, то это будет рассматриваться государствами-участниками, как агрессия на все государства-участники настоящего договора. В случае совершения агрессии все остальные государства по просьбе участника незамедлительно предоставят необходимую помощь, в том числе военную», - добавил Александр Синяговский.